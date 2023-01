Šest služb, zaradi katerih obstaja večja verjetnost, da zbolite za rakom

V EU je okoli 120.000 smrti na leto povezanih z izpostavljenostjo rakotvornim in mutagenim snovem na delovnem mestu. Številne smrti bi lahko preprečili že z ustrezno zaščito najbolj izpostavljenih delavcev. Ravno zato je v EU potekala tudi kampanja Ustavimo raka na delovnem mestu.

Nekatera dela so zelo nevarna, zato, če ste na primer gasilec ali policist, vsak dan tvegate, da vas ubije ogenj ali orožje. Obstajajo pa tudi druga dela, ki imajo skrite, a nevarne stranske učinke.

V vsakem primeru se ne glede na delo, ki ga opravljate, soočate z določenim tveganjem za zdravje, spodnji seznam delovnih mest pa povezujejo s tveganjem za limfom, levkemijo in druge vrste raka.

Če tudi vi opravljate katero od teh služb, še ne pomeni nujno, da boste takoj zboleli. Tako lahko po poročilu Ameriškega združenja za boj proti raku včasih mine celo desetletje, dokler bolezen ne pride na površje.

To pomeni, da lahko ljudje, ki so pred 40 leti delali v različnih panogah, po tem zbolijo zaradi izpostavljenosti določenim toksinom.

1. Gumarska industrija

Pnevmatike so izdelane iz številnih različnih kemikalij, delavci, ki sodelujejo v proizvodnji, pa so izpostavljeni hlapom, prahu in stranskim kemičnim produktom, ki predstavljajo resno tveganje za zdravje. Po podatkih centrov za nadzor in preprečevanje bolezni je več študij pokazalo povečanje števila smrti zaradi raka na mehurju, želodca in pljuč. Na ta seznam sta bila dodana še levkemija in limfom, zaradi česar je proizvodnja pnevmatik ena izmed panog, ki so najbolj izpostavljene rakotvornim snovem. Raziskave so pokazale, da se ti toksini lahko absorbirajo skozi kožo, ne le z vdihavanjem.

2. Kmetijstvo

Študija je pokazala, da imajo ženske, ki delajo v kmetijstvu, kar 35 odstotkov večje tveganje, da bodo zbolele za rakom dojke. Drugo poročilo je pokazalo, da imajo zaradi povečane izpostavljenosti kemikalijam tudi veliko tveganje za nastanek pljučnega raka, vendar to vključuje tako pasivno kajenje kot tudi izpostavljenost kemičnemu elementu radonu. Po avstralski študiji je kmetijstvo v tej državi med prvimi petimi poklici, pri katerih obstaja večje tveganje za raka. Pogosta izpostavljenost izpušnim plinom, pesticidom, umetnim gnojilom vodi do limfoma, levkemije in drugih vrst raka.

3. Frizerji in brivci

Tretjina žensk, starejših od 18 let, in 10 odstotkov moških uporablja barvo za lase in išče storitve v profesionalnih salonih. Študija je pokazala, da imajo frizerji in brivci večje tveganje za raka na mehurju, grlu in pljučih. Nacionalni inštitut za raka kot enega od krivcev izpostavlja barvanje las zaradi pogoste izpostavljenosti kemikalijam.

4. Avtomehaniki

Avtomehaniki imajo umazano, mastno delo, vendar to ni nevarnost. Azbest se še vedno uporablja v zavornih oblogah, azbestna vlakna pa se sproščajo v zrak in tako pridejo v pljuča delavcev. Azbest je glavni povzročitelj mezotelioma – resne oblike raka. Poleg azbesta pridejo avtomehaniki v stik tudi z bencinom, ki vsebuje benzen, ki ga povezujejo z levkemijo.

5. Manikura in pedikura

Kozmetični saloni so prišli v središče pozornosti javnosti pred letom dni, ko je bilo več poročil o zdravstvenih težavah. Tako so poročali o večjem številu spontanih splavov, težavah z dihali, kožo in raku, verjetno zaradi izpostavljenosti močnim kemikalijam za čiščenje, lakiranje in vstavljanje nohtov. Od vseh kemikalij, ki povzročajo zdravstvene težave, sta formalin (uporablja se za utrjevanje nohtov) in titanov dioksid (uporablja se za lakiranje nohtov) najbolj problematični. Nošenje maske je nujno, prav tako prezračevanje salonov.

6. Piloti

Več poročil je pokazalo, da ima letalska posadka visoko tveganje za razvoj malignega melanoma, najsmrtonosnejše oblike kožnega raka. Znanstveniki še vedno ne morejo dati dokončnega odgovora, vendar nekateri menijo, da je tveganje za nastanek raka povezano z višjimi nadmorskimi višinami, kjer je letalsko osebje izpostavljeno večji UV-sevanju.