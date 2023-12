Šest negativnih posledic dolgotrajnega bivanja v zaprtih prostorih pozimi

Ni lepšega občutka, kot, ko iz mrzlega, mokrega in vetrovnega vremena, vstopimo v topel dom. Prav tako se v našem telesu pojavijo številne koristi, ko gremo ven na svež zrak.

Čeprav je prijetno preživeti čas na toplem ob različnih električnih grelcih in radiatorjih, lahko njihova prekomerna uporaba pozimi škoduje zdravju.

Ogrevanje prostorov v tem obdobju ima lahko šest nezaželenih posledic.

1. Suha koža

Uporaba različnih grelnikov zmanjša raven vlažnosti, kar vodi do suhe kože in razdraženosti, ki sta še posebej problematični za tiste z občutljivo kožo in tiste z že obstoječimi kožnimi boleznimi.

Poleg tega bodo tisti ljudje, ki trpijo za suhimi očmi, imeli težave predvsem v tem obdobju in bodo morali svojo vlažnost povečati s kemičnimi sredstvi.

2. Težave z dihali

Zmanjšana vlažnost v zraku lahko povzroči suho grlo in nato kašelj. To lahko dodatno poslabša stanje pri tistih ljudeh, ki imajo težave z astmo.

3. Dehidracija

Stalna izpostavljenost neposredni vročini lahko povzroči dehidracijo, saj se telo bolj poti in s tem izgublja vlago.

4. Oslabitev imunskega sistema

Nenadna sprememba temperature v prostoru, kjer bivamo, je lahko bistveno drugačna od običajne telesne temperature, kar lahko povzroči oslabitev našega imunskega sistema. Zaradi tega smo bolj izpostavljeni raznim virozam in prehladom.

5. Alergije

Grelniki prispevajo k nastajanju in širjenju prahu in drobnih delcev v zraku, ki lahko pri posebej občutljivih posameznikih povzročijo alergije in težave z dihali.

6. Slaba kakovost zraka

K spremembi telesne temperature lahko pripomore tudi slaba kakovost zraka in daljše bivanje v zaprtih prostorih in potem gremo ven ... To lahko oslabi imunski sistem in povzroči prehlad.

Redno zračenje

Za omilitev navedenih negativnih učinkov je pomembno vzdrževati temperaturno ravnovesje v prostorih, v katerih se zadržujemo, hidrirati in si vzeti odmore z odhodom na svež zrak. Tudi uporaba vlažilca lahko pripomore k ustvarjanju vlage v prostoru, prav tako redno zračenje.