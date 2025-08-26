Serena Williams razkrila skrivnost hujšanja s pomočjo GLP-1 injekcij – kako delujejo in kateri so stranski učinki

Teniška legenda Serena Williams je v zadnjem intervjuju spregovorila o svojem boju z odvečnimi kilogrami in razkrila, da si je pri hujšanju pomagala z zdravili iz skupine GLP-1.

S tem želi razbiti stigmo, ki spremlja uporabo tovrstnih zdravil, pogosto znanih pod blagovnimi znamkami Ozempic, Wegovy, Saxenda in Mounjaro.

Williamsova, danes stara 43 let in mati dveh otrok, priznava, da je po porodu težko izgubljala težo. Čeprav je vsak dan trenirala pet ur – tekla, kolesarila, hodila in premagovala stopnice, kilogramov ni uspela premagati tako, kot je tekmice na teniškem igrišču.

»Moja teža je postala nasprotnik, ki ga nisem mogla premagati,« je povedala za ameriško oddajo Today Show. Odločila se je, da preizkusi nekaj novega, saj so mnogi njeni prijatelji uspešno uporabljali GLP-1 zdravila.

Po osmih mesecih ji je uspelo izgubiti 14 kilogramov, a, kot poudarja, to ni bila bližnjica. Poleg hujšanja ji je zdravljenje pomagalo še pri boljši ravni energije, lajšanju bolečin v sklepih, stabilizaciji sladkorja v krvi in celo pri boljšem počutju. »To je bilo zdravilo, ki ga je moje telo potrebovalo,« je dejala.

Kako delujejo GLP-1 injekcije?

Gre za zdravila, ki posnemajo delovanje hormonov GLP-1 in GIP, ki naravno uravnavata apetit, presnovo maščob in krvni sladkor. Injekcije se običajno aplicirajo podkožno enkrat tedensko in pomagajo pri tem, da človek občuti sitost že pri manjših obrokih ter ima manj želja po nezdravi hrani.

Najbolj znana zdravila:

Wegovy (semaglutid) – enkrat tedensko; dokazano povprečno zmanjša telesno težo za 15 odstotkov v 68 tednih.

Saxenda (liraglutid) – dnevne injekcije; povprečno znižanje telesne teže za 8 odstotkov v letu dni.

Mounjaro (tirzepatid) – novejše zdravilo, ki deluje dvojno (na GLP-1 in GIP); v študijah so pacienti izgubili povprečno 15–25 % telesne mase.

Stranski učinki: na kaj je treba biti pozoren

Kot vsako zdravilo imajo tudi GLP-1 injekcije možne neželene učinke, zlasti na začetku zdravljenja:

slabost, bruhanje, driska ali zaprtje,

bolečine v trebuhu,

zmanjšan apetit (kar je sicer tudi namen zdravila).

V redkih primerih se lahko pojavijo hujši zapleti, kot so vnetje trebušne slinavke, težave z ledvicami ali povečano tveganje za rak ščitnice. Zato je nujno, da zdravljenje poteka pod strogim zdravniškim nadzorom.

Nedavne raziskave pa kažejo, da lahko pri hujšanju pride tudi do izgube mišične mase, kar je posebej tvegano za starejše odrasle. Zato zdravniki poudarjajo, da morajo pacienti ob uporabi teh zdravil skrbeti za beljakovinsko bogato prehrano in redno vadbo za ohranjanje mišic.

Prednosti in tveganja: več kot le hujšanje

Zadnje raziskave, objavljene v reviji Nature Medicine, kažejo, da zdravila iz skupine GLP-1 ne pomagajo le pri hujšanju, temveč lahko zmanjšajo tveganje za demenco, Alzheimerjevo bolezen, zasvojenosti in celo depresijo. To je povezano z njihovim vplivom na možganske receptorje, ki uravnavajo nagrajevanje in impulze.

A strokovnjaki ob tem opozarjajo, da se pojavljajo tudi večja tveganja za pankreatitis in ledvične zaplete, zato je potrebna previdnost.

Zakaj življenjski slog še vedno šteje

Čeprav GLP-1 injekcije prinašajo impresivne rezultate, strokovnjaki poudarjajo: to ni čarobna tabletka. Brez sprememb življenjskega sloga se kilogrami lahko hitro vrnejo.

Pomembno je:

jesti polnovredna živila (sadje, zelenjava, polnozrnata žita, puste beljakovine, zdrave maščobe),

redno izvajati vadbo, vključno z vadbo za moč,

poskrbeti za dober spanec in obvladovanje stresa.

Kot pravi Serena Williams: »Potrebovala sem pomoč, a delo sem še vedno opravila sama.«