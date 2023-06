Samo 10 minut na dan in postali boste drug človek

Zelo malo časa preživimo z jasnim in čistim razumom in se osredotočamo na to, kaj počnemo v tem trenutku. Z meditacijo skušamo storiti prav to.

V praksi to počnemo v vzravnanem sedečem položaju, v sobi brez motečih dejavnikov (elektronika) in se skušamo osredotočiti le na naše dihanje. Sicer to lahko storimo z vsako dejavnostjo, ki nas pripelje do popolne zbranosti.

Če se lahko med pomivanjem posode povsem umirite in osredotočite na to, kar počnete in ne razmišljate o tem kaj se je zgodilo ali se še bo, potem ste dosegli stanje meditacije.

Prednosti meditacije

Nasprotno s splošnim mnenjem, ki verjame, da je meditacija rezervirana za budiste in hipije, je ogromno, tudi znanih ljudi iz poslovnega, zabavnega, kulturnega in vsakdanjega sveta, ki se ukvarja z meditacijo.

Zakaj se ukvarjamo z meditacijo? Nekaj prednosti:



Volja in motivacija

Naši možgani radi zaidejo. Radi nas pripravijo do tega, da razmišljamo o številnih nerelevantnih stvareh in dogodkih, ki nas sicer razburjajo. Ljubijo nedisciplino. Med meditacijo je naš cilj, da se upremo tem mislim in dražljajem. Ko se osredotočimo na naše dihanje obenem treniramo možgane discipliniranosti in osredotočenosti.

Večkrat boste možgane odvrnili od nenadzorovanega tekanja po vaši glavi, lažje se boste uprli vsakdanjim skušnjavam. Če nadzorujete svoje misli, boste precej bolj verjetno lahko nadzorovali vaše prehranske navade, produktivnost v službi in treninge.

Osredotočenost

Ko govorimo o osredotočenosti po navadi pomislimo na stanje, ko smo povsem podrejeni določenem delu ali aktivnosti. Biti osredotočen in zbran je izločiti moteče dejavnike. Meditacija nas ne le pripravlja in trenira, da nam to tudi uspe, temveč nas trenira, da se ob izločitvi dejavnikov znamo zbrati.

Zmanjšuje stres

Veliko stresa izhaja iz tega, da ne znamo nadzorovati naših misli in situacije in čustev. Zibljemo se med bolečim spominom iz preteklosti in prihodnostjo. Te misli iz našega telesa izzovejo kortizol, ki povečuje stres.

Meditacija nas uči, da takšne misli preženemo iz naše glave in telesa, nam pomaga se s temi mislimi spopasti in jih razumeti ter povečati kontrolo nad našim telesom in mislimi.

Energija

Meditacija prinaša počitek. Človeško telo tudi v spanju premleva dogodke in misli, kar zopet zahteva energijo.

Med meditacijo vaše misli počivajo. Pripraviti se do tega stanja je velik izziv, toda ko enkrat zakorakate v območje popolne osredotočenosti in jasnosti, se boste lahko povsem sprostili. To bo revitaliziralo vaše telo in um ter vas napolnilo z energijo.

Začnimo danes

Meditacija torej ni praksa le za hipije in budiste. Meditacija je najbolj enostaven in zanesljiv način kako izboljšamo voljo in pridobimo motivacijo in mirnost.

10 minut na dan je dovolj, da boste hitro postali bolj voljni, osredotočeni, motivirani, zbrani in sproščeni, obenem pa zmanjšali ravni stresa v vašem življenju.

Zaživite.