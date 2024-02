Šahovski čudežni otrok do rekorda po zmagi nad velemojstrom

To je Kaushiku, ki ima le osem let in pol, uspelo na turnirju v Burgdorfu v Švici, ko je po treh urah ugnal 37-letnega Poljaka Jaceka Stopo, je poročal britanski Guardian.

»Izjemen občutek je prvič premagati velemojstra na deski in to v klasičnem šahu, zaradi tega sem še bolj ponosen,« je Kaushik, sicer Indijec, ki se je z družino pred sedmimi leti preselil v Singapur, povedal časniku Singapore Star.

Kaushikova mati Rohini Ramachandran pa je dejala, da so vsi srečni, ampak da se je moral mladi šahist hitro spet osredotočiti na šolo. »Zaradi tega mislim, da ni imel časa proslaviti uspeha takoj po dvoboju, ampak bomo zagotovo malce slavili, ko bomo skupaj s celo družino,« je dodala šahistova mati.

Kaushik je tako v nedeljo popravil zgolj nekaj dni star rekord Srba Leonida Ivanovića, ki je pri osmih letih in enajstih mesecih premagal 59-letnega Bolgara Milka Popčeva.

Ivanović je 12. februarja v Beogradu postal sploh prvi šahist, ki je velemojstra v klasičnem šahu premagal pri manj kot devetih letih.