Sadje in zelenjava lahko povzročita zastrupitev: Kako hrano varno shranjevati?

Hrana se hitreje kvari, bakterije pa se v ugodnih razmerah množijo z osupljivo hitrostjo, iz ene same bakterije lahko v sedmih urah nastane celo do dva milijona novih!

Kaj moramo vedeti, da se zaščitimo pred prebavnimi težavami, slabostjo, bruhanjem ali celo resnimi zdravstvenimi zapleti?

Meso, mleko, ribe, prava rajska tla za bakterije

Živila živalskega izvora, kot so meso, mesni izdelki, mleko, mlečni izdelki, ribe in morski sadeži, so idealna podlaga za razmnoževanje mikroorganizmov.

Da bi preprečili okužbe, je ključno, da pokvarljiva živila kupujemo izključno iz hladilnih vitrin ter jih doma pravilno shranjujemo, in pravočasno porabimo.

Če živilo vsebuje škodljive mikroorganizme, jih je mogoče uničiti z zadostno toplotno obdelavo. Na primer, pogostega povzročitelja zastrupitev, salmonelo, uniči kuhanje ali pečenje na vsaj 56 °C, ki traja najmanj 30 minut. Pripravljeno hrano je priporočljivo zaužiti najkasneje v 1–2 urah, sicer mora takoj v hladilnik.

Sadje in zelenjava nista nedolžna

Tudi sadje in zelenjava lahko predstavljata nevarnost. Na njih se lahko zadržujejo mikroorganizmi in virusi, kot so norovirusi. Zato je sadje nujno temeljito oprati, še bolje pa ga je olupiti.

V vročih dneh je priporočljivo pripravljati sveže in lahke obroke, izogibati pa se ocvrti in močno začinjeni hrani, ki dodatno obremenjuje telo.

Koliko časa živila zdržijo v hladilniku?

Da bi zmanjšali tveganje za okužbe, velja upoštevati priporočene roke shranjevanja živil v hladilniku:

jajca v lupini: 3–5 tednov,

trdo kuhana jajca: 7 dni,

ostanki jedi: 1–2 dni,

suhomesnati izdelki (zlasti narezani): največ 3–5 dni,

enolončnice, juhe, pripravljene jedi: 3–4 dni,

piščanec, ribe, drobovina: 1–2 dni,

dimljene ribe (npr. losos): do 14 dni,

slanina: 7 dni.

Najpomembnejše pravilo? Sveže, sproti pripravljene jedi

Poleti je pametno pripravljati hrano sproti in v manjših količinah. Tako se izognemo kopičenju ostankov in zmanjšamo tveganje za okužbe. Če se le da, se v vročih dneh odpovejmo mesu in hitro pokvarljivim živilom, naše telo nam bo hvaležno!