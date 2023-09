S tole preprosto vajo boste zagotovo znižali visok pritisk

Za ljudi z visokim krvnim tlakom je koristna kakršna koli telesna vadba, raziskave pa so pokazale, da ta vadba daje še posebej dobre rezultate.

Za ljudi, ki ne marajo teka ali dvigovanja uteži in imajo težave z visokim krvnim pritiskom, je priporočljiv počep ob steni. Študija, objavljena v British Journal of Sports Medicine, je razkrila, da lahko izometrične vaje, torej vaje, s pomočjo katerih aktiviramo mišice brez gibanja, dajo veliko boljše rezultate pri zniževanju krvnega tlaka.

Ekipa z Univerze Canterbury Christ Church v Veliki Britaniji je ugotovila, da so izometrične vaje učinkovitejše pri normalizaciji krvnega tlaka v primerjavi s kardio vajami, vajami za moč ali visoko intenzivnim intervalnim treningom. Znanstveniki so analizirali 270 kliničnih preskušanj, ki so dokumentirala učinke dveh ali več tednov vadbe na krvni tlak v mirovanju.

V raziskavi so preučevali tri vrste vaj, najboljše rezultate pa so dali počepi ob steni.

Po drugi strani pa znanstveniki poudarjajo, da aerobne vaje ter klasični počepi in vaje z utežmi še vedno dobro vplivajo na zniževanje krvnega tlaka. Ekipa, ki stoji za to raziskavo, ugotavlja, da je treba izometrične vaje uporabljati kot dopolnilo k drugim oblikam gibanja, ne pa kot nadomestek zanje.

Kako pravilno počepniti ob steno?

To vajo lahko izvajate kadarkoli imate dostop do ravne stene, saj ne zahteva dodatne opreme. Naredite pravilen počep s temi nasveti podjetja Verywell.

S hrbtom se naslonite na steno, stopala pa postavite v širino ramen, vendar tako, da so od stene oddaljena približno 60 centimetrov.

Počasi vključite trebušne mišice in se postopoma spuščajte proti tlom, dokler vaša stegna niso vzporedna s tlemi. Stopala prilagodite tako, da bodo kolena neposredno nad gležnji (namesto nad prsti).

Pomembno je, da hrbet ves čas držite v ravnini s steno. Zadržite ta položaj 20 do 60 sekund. Nato počasi drsite navzgor, dokler popolnoma ne zravnate nog. Nato počivajte 30 sekund in ponovite vajo. Svetujejo se tri ponovitve z vmesnimi odmori. Prav tako lahko poskusite podaljšati čas zadrževanja za pet sekund, s tem boste izboljšali lastno moč.