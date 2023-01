S to tabelo boste vedno izbrali pravo dolžino smuči

Padel je sneg, v nas se bo nekaj premaknilo, spet bomo želeli na alpske smuči. No, alpsko smučanje žal že dolgo ni več nacionalni šport, bi o opremi zanj bi vedeli vse, zato se pojavi zadrega, ko si želimo ali kupiti ali izposoditi za nas ustrezne smuči.

Predvsem realno določanje ravni smučarskega znanja je ključnega pomena za izbiro pravih smuči. Vprašajte se, ali ste smučar začetnik, srednje dober, napreden ali zelo izkušen smučar – in bodite iskreni do sebe.

Nakup smuči, ki so namenjene dobremu smučarju, ko se še šele učite smučati, vas lahko za vedno odvrne od tega za mnoge najlepšega športa.

Kakšna je torej razlika med smučmi glede na naše znanje? Začetniki in srednje dobri smučarji bodo želeli smuči, ki z lahkoto začnejo zavoj in so dovolj mehke, da jih je enostavno obvladovati, predvsem v zavojih in seveda med njimi.

Naprednejši smučarji bodo želeli smuči, ki so nekoliko trše, kar pomeni boljšo stabilnost pri večjih hitrostih in da so dovolj vsestranske, da bodo kos vse večjim željam po vijuganju tudi po bolj raznolikih in razgibanih terenih.

Zelo dobri smučarji si bodo zaželeli več kot eno smučko v eni, ki bo vsestranska in odlična v vseh pogojih. Take smučke žal ni, so le odlični približki - kar manjka do popolnosti, naj nadomesti naše znanje smučanja. Potem bomo znali smučati po urejenih terenih, po celcu, po ledu, in tisto, kar naši smučki manjka, znali prepoznati, da ne bomo silili v težave.

To so seveda samo splošne smernice. Dolg seznam dodatnih dejavnikov bo vplival na končno odločitev, vključno s težo, fizično močjo in osebnimi željami. Edini popoln način, da ugotovite, katera smučka vam najbolj ustreza, je, da preizkusite več različnih modelov na pobočjih.

Način smučanja in teren

Če radi delate hitre zavoje, izberite krajše smuči. Če želite smučati hitro, izberite daljši par.

Teren, ki nam odgovarja, nam pomaga pri izbiri smuči: če na vašem najljubšem hribu prevladujejo ozke, zavite proge, izberite krajše smuči. Boljše so pri hitrem manevriranju v krajših zavojih.

O dolžini

Na splošno je ustrezna dolžina smuči nekje med brado in vrhom glave. Na primer, zelo dobe smučar, visok 180 cm, bo želel iskati smuči med 170 cm in 190 cm.

Dober smučar lahko izbere smuči, ki so enake telesni višini (in včasih celo malo daljše za freeride). Zelo dobri smučarji, kot rečeno, pogosto izberejo smuči nekoliko nad glavo.

Začetnik bo potreboval precej krajše smuči: 10 do 15 cm manj od lastne višine. Točna prava velikost za vas bo odvisna od naših smučarskih sposobnosti in stila.

In če menjamo urejeno in neurejeno podlago? Smuči naj bodo 5 do 10 cm krajše od naše višine. To najbolje deluje pri 80-odstotkih smučanja po urejenih progah in 20- odstotkih smučanja zunaj urejenih prog.

Je bolje, da so smuči predolge ali prekratke?

Če gledate različne dolžine istega modela smuči, bo daljša različica na splošno bolj stabilna pri velikih hitrostih, medtem ko bo krajša različica na splošno lažje smučati pri nižjih hitrostih.

Prva pomoč

Smučarjeva višina Dolžina smuči

132 115-130

137 125-140

142 130-145

147 135-150

152 135-155

158 145-165

163 150-170

168 155-175

173 160-180

178 165-185

183 170-190

188 175-195

193 180-200