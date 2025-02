S to dieto postanete boljši delavec, boljši starš, boljši prijatelj in boljša oseba

V Združenih državah Amerike čedalje bolj priljubljena dieta. Je kaj takega možno samo pri njih? Uporabniki kavi, v učinke katere zdravniki dvomijo, dodajo nekaj prečiščenega masla in kokosovega olja, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

»Z njo postanete boljši delavec, boljši starš, boljši prijatelj in boljša oseba,« je povedal ustanovitelj in izvršni direktor podjetja Bulletproof Diet Dave Asprey.

»Kava daje energijo, spodbuja razmišljanje, izboljša pa tudi koncentracijo,« je še dejal o kavi, ob kateri lahko človek po njegovih besedah brez hrane zdrži od pet do šest ur.

»Zjutraj spijete kavo in dalj časa ne mislite več na hrano. Možgani dobijo energijo, ki je od sladkorja ne dobijo. Tudi želja po hrani preneha, tako da občutite neke vrste svobodo,« je še povedal Asprey, ki je idejo dobil leta 2004 med potovanjem v Tibet.

Tam je namreč imel težave z višinsko boleznijo, pri katerih mu je pomagal tibetanski čaj z maslom tamkajšnjega goveda. Odločil se je, da bo pijačo s čudežnim učinkom prilagodil zahodnemu načinu življenja.

Zdravniki so do bulletproof oziroma neprebojne diete kritični, saj menijo, da dieta deluje podobno kot vse ostale, pri katerih se ljudje odpovedujejo hrani.

»Če občutite višek energije in bistrejše misli, gre najverjetneje za placebo učinek,« je dejala strokovnjakinja za prehrano Amy Schnabel.

Neprebojna dieta (Bulletproof Diet): Kaj je in kako deluje?

Neprebojna dieta (ang. Bulletproof Diet) je prehranski režim, ki ga je razvil ameriški podjetnik Dave Asprey. Gre za način prehranjevanja, ki temelji na visokem vnosu zdravih maščob, zmernem vnosu beljakovin in nizkem vnosu ogljikovih hidratov, z namenom izboljšanja telesne in mentalne zmogljivosti.

Dieta se pogosto povezuje tudi s konceptom biohackinga, saj obljublja več energije, boljši fokus in hitrejše izgubljanje telesne teže.

Osnovna načela neprebojne diete

Neprebojna dieta se v osnovi naslanja na ketogeno prehrano, vendar se nekoliko razlikuje po izbiri živil in dodatkih. Glavna načela diete so:

Visok vnos zdravih maščob – Priporoča se uživanje kakovostnih maščob, kot so maslo hranjenih krav (grass-fed), kokosovo olje, MCT olje (srednjeverižni trigliceridi) in avokado.

Zmeren vnos beljakovin – Beljakovine prihajajo predvsem iz mesa živali, ki se hranijo s travo, ekoloških jajc in rib.

Nizek vnos ogljikovih hidratov – Omejuje uživanje sladkorja, rafiniranih ogljikovih hidratov in večine žit, vendar dovoljuje nekaj ogljikovih hidratov iz zelenjave in določenega sadja.

Neprebojna kava (Bulletproof Coffee) – Ključni element diete je pitje kave, obogatene z maslom hranjenih krav in MCT oljem, kar naj bi izboljšalo energijo in mentalno ostrino.

Izogibanje toksinom v hrani – Asprey priporoča uživanje živil, ki ne vsebujejo plesni, težkih kovin in drugih potencialno škodljivih snovi (posebej poudarja izbiro kakovostne kave in izogibanje nekaterim rastlinskim živilom, ki vsebujejo lektine in druge antinutriente).

Prednosti in slabosti diete

Prednosti:

Lahko izboljša mentalno jasnost in fokus.

Lahko pomaga pri izgubi telesne teže zaradi povečane porabe maščob za energijo.

Zmanjšanje vnosa predelanih živil lahko vodi v boljše splošno zdravje.

Lahko stabilizira raven sladkorja v krvi in zmanjša vnetne procese v telesu.

Slabosti:

Dieta je zelo restriktivna in morda težavna za dolgoročno upoštevanje.

Visok vnos nasičenih maščob je še vedno predmet razprav med strokovnjaki.

Poudarja drage in specifične izdelke (kot so MCT olje in Bulletproof kava), kar lahko poveča stroške prehranjevanja.

Pomanjkanje ogljikovih hidratov lahko vodi do nizke ravni energije pri nekaterih ljudeh, še posebej na začetku diete.

Neprebojna dieta je priljubljena predvsem med ljudmi, ki želijo izboljšati svojo mentalno zmogljivost, izgubiti telesno težo in zmanjšati vnos predelanih živil. Vendar pa njena dolgoročna učinkovitost in varnost še nista povsem dokazana. Kot pri vsaki dieti je priporočljivo, da se pred začetkom posvetujete s prehranskim strokovnjakom ali zdravnikom.