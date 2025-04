Rojeni med letoma 1963 in 1989? To so priporočila, ki jih ne gre prezreti

Novice o ponovnem pojavu ošpic v ZDA, natančneje v okrožju Erie v zvezni državi Pensilvanija, kjer so potrdili prva primera bolezni po več kot treh desetletjih, sprožajo vprašanja tudi pri nas: kako dobro so zaščiteni odrasli v Sloveniji, zlasti rojeni med letoma 1963 in 1989?

Ošpic v Sloveniji trenutno ni, a nevarnost ni izključena

Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) v Sloveniji trenutno ni potrjenih primerov ošpic, a je nevarnost vnosa virusa iz tujine vselej prisotna. Posebno vzbuja skrb visoka nalezljivost bolezni: ena okužena oseba lahko okuži do 18 drugih v okolju brez zadostne precepljenosti.

Zadnji izbruh ošpic v Sloveniji smo zabeležili leta 2019, ko smo potrdili več deset primerov, povezanih s potovanji v tujino. Od takrat primerov ni bilo, vendar nas izkušnje opozarjajo, da lahko do vnosa hitro pride.

En odmerek ne zadostuje, še posebno pri starejših od 35 let

NIJZ poudarja, da je v Sloveniji dvakratno cepljenje proti ošpicam (v okviru cepiva MMR – ošpice, mumps, rdečke) postalo rutinsko šele leta 1990. To pomeni, da so mnogi odrasli, rojeni med letoma 1963 in 1989, prejeli le en odmerek cepiva ali pa so bili cepljeni z manj učinkovitim, zgodnejšim cepivom, podobno kot v ZDA.

Vsem, ki ne vedo natančno, ali so prejeli dva odmerka cepiva, svetujejo, naj to preverijo v osebni zdravstveni dokumentaciji ali se posvetujejo z zdravnikom. Po potrebi se priporoča dodatni odmerek cepiva.

Zakaj je drugi odmerek pomemben?

Prvi odmerek cepiva MMR zagotavlja zaščito približno 93 odstotkov ljudi, medtem ko dva odmerka nudita do 99 odstotkov zaščite. Nekateri posamezniki na prvi odmerek ne razvijejo zadostnega imunskega odziva, zato je drugi ključen za dolgoročno zaščito.

Cepljenje je edina zanesljiva zaščita pred ošpicami. Glede na to, da v Sloveniji nimamo kolektivne precepljenosti med odraslimi, je morebitni izbruh povsem realna možnost.

Stanje ošpic v Sloveniji V Sloveniji so bile ošpice pred desetletji najpogostejša nalezljiva bolezen. Leta 1968 je bilo uvedeno obvezno cepljenje proti ošpicam, kar je znatno zmanjšalo pojavnost bolezni. Zadnja večja epidemija je bila zabeležena v letih 1994/95. V zadnjih letih beležimo le posamične primere (v letu 2021 in 2022 nobenega, v letu 2023 enega) in omejene izbruhe. V letu 2024 je bilo prijavljenih 17 bolnikov z ošpicami, v letu 2025 pa na NIJZ še nismo prejeli nobene prijave ošpic.

Precepljenost otrok visoka, a ni povsod enaka

Slovenija dosega relativno visoko precepljenost otrok proti MMR, a obstajajo regijske razlike. Po podatkih NIJZ je bila v letu 2023 precepljenost z dvema odmerkoma:

95,4 % v osrednjeslovenski regiji,

92,1 % na Primorskem,

90,3 % na Štajerskem.

NIJZ opozarja, da vsaka precepljenost pod 95 odstotki ogroža čredno imunost in odpira vrata za širjenje bolezni, zlasti v občutljivih skupinah, kot so dojenčki, nosečnice in ljudje z oslabljenim imunskim sistemom.

Posebno ranljivi dojenčki in ljudje z zmanjšano imunostjo

Cepivo MMR se v Sloveniji rutinsko daje pri starosti 12–18 mesecev, kar pomeni, da so dojenčki, mlajši od enega leta, nezaščiteni. Prav zato zdravstvene oblasti pozivajo odrasle, predvsem starše, stare starše in druge, ki so v rednem stiku z majhnimi otroki, naj poskrbijo za svojo zaščito.

Če mati ni prebolela ošpic ali ni bila cepljena z dvema odmerkoma, tudi dojenček ne prejme ustreznih protiteles in je še bolj izpostavljen okužbi.

Je cepivo MMR na voljo tudi za odrasle?

Cepivo MMR je na voljo tudi za odrasle v okviru samoplačniškega cepljenja, razen za posebne skupine (zaposleni v zdravstvu, študenti medicine itd.), za katere je cepljenje brezplačno. Cena posameznega odmerka se giblje med 25 in 40 evri, odvisno od zdravstvenega doma ali zasebne ambulante.

NIJZ navaja, da je povpraševanje po obnovitvenem cepljenju trenutno nizko, a ob morebitni potrditvi primera v Sloveniji pričakujejo večje zanimanje.

Kaj priporočajo strokovnjaki v Sloveniji?

Če ste rojeni med letoma 1963 in 1989, preverite, ali ste prejeli dva odmerka cepiva MMR. Če tega podatka nimate, se posvetujte z osebnim zdravnikom ali se odločite za obnovitveno cepljenje.

Posebno pomembno je cepljenje za zaposlene v zdravstvu, starše dojenčkov in osebe, ki potujejo v države z izbruhi ošpic.

V trenutku, ko bodo ošpice znova na pohodu po svetu, ostaja edina učinkovita zaščita dobra precepljenost. Slovenija je sicer dobro zaščitena, a zgolj eden ali dva primera lahko sprožita verižno reakcijo, kot je pokazala izkušnja iz ZDA.