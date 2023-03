Robert Hrgota je svoj najlepši trenutek v trenerski karieri v živo prenašal Primožu Rogliču

Primož Roglič, Robert Hrgota, Jurij Tepeš in Jernej Košnjek so leta 2006 v Kranju osvojili srebrno ekipno medaljo, leto pozneje v Italiji pa zlato, le da je bil takrat namesto Košnjeka v ekipi Mitja Mežnar.

Hrgota in Roglič sta še danes izvrstna prijatelja. Hrgota prej ni tako zvesto spremljal kolesarstva, danes je strastni navijač, ne samo Rogličev, tudi za Pogačarja navija, za vse Slovence pravzaprav. No, in zaradi prav te medsebojne ljubezni so po uspehu na pravkar končanem svetovnem prvenstvu v Planici deževale kolesarske čestitke na račun Hrgote in preostalih vpletenih v ta epski uspeh slovenskega smučarskoskakalnega športa.

»Vesel sem, da je Primož prišel tako daleč. Spremljam ga in spodbujam. Pred tem nisem bil kolesarski navdušenec. Zdaj si zelo rad pogledam dirke, na katerih tekmujejo naši – tudi Tadeja Pogačarja. Vesel sem, da sem bil del njegove mladosti, srednje šole, faksa. Da smo preživeli veliko časa skupaj. Zdaj smo vsi po svoje. Poti te ponesejo drugam. Če je možnost, se slišimo, vendar bolj navijam v ozadju in sem vesel zanj. Mislim, da je bil prav tak kot zdaj, kar ga dela odličnega tekmovalca. Ostaja trdno na tleh. Priden, miren, trmast. Tako nekako. Za nas je bil merilo uspešnosti v šoli in na treningih. S takšnim pristopom, ki ga je imel, me ne čudi, da mu je uspelo. Ni šok, da je, kjer je,« je pred leti že za Siol povedal Robert Hrgota.

In zato je podelitev medalj zlatim fantom svojemu prijatelju prenašal v živo prek pametnega telefona. To enkratno fotko je posnela novinarka TVSLO Polona Bertoncelj in jo objavila na twitterju.