Riž bo polnega okusa, če ga skuhate z eno samo sestavino

Riž je pogosto živilo, ki je redno prisotno v naših obrokih, a je hkrati hrana, ki je lahko precej brez okusa. In bodimo iskreni, ni hujšega kot vložiti čas v kuhanje jedi, ki je nato popolnoma brez okusa.

Vendar pa obstaja ena cenovno dostopna sestavina, ki jo verjetno že imate doma in ki lahko naredi veliko razliko, vaš riž bo iz »neživahnega«, ne smemo reči neokusnega, postal okusen v trenutku.

Dodajanje vode in piščančje ali zelenjavne jušne osnove med kuhanjem riža lahko jedi doda globino, bogastvo in okusno slanost.

Po mnenju Emme Christensen, nekdanje urednice portala The Kitchn in diplomantke kulinarične šole Cambridge School for Culinary Arts, jušna osnova spremeni vaš riž iz »dolgočasnega« v »odličen« v le nekaj minutah.

Strokovnjakinja priporoča, da v lonec dodate polovico vode in polovico jušne osnove, da ustvarite popolno ravnovesje med okusom in teksturo.

Emma Christensen je zapisala:

»To je res samoumevno, seveda pod pogojem, da imate pri roki kaj jušne osnove! Če je nimam, dodam malo piščančje ali zelenjavne jušne kocke.

Včasih se mi zdi, da 100-odstotna piščančja osnova naredi riž lepljiv ali preveč škrobnat, osebno običajno izberem razmerje 50/50 med osnovo in vodo. To doda globino okusa in bogastvo, ne da bi bilo pretirano.«

Dodajanje jušne osnove med kuhanjem riža v jed vnese dodatne okuse in ji podari bolj kremasto teksturo.

To pa je le eden od treh ključnih trikov za kuhanje riža, ki jih priporoča strokovnjakinja.

Druga dva trika sta:

Praženje riževih zrn,

Začinjanje riža glede na jed, ki jo pripravljate.

Priporoča, da surova riževa zrna na hitro popražite z malo masla ali oljčnega olja, preden dodate vodo, to bo jedi dodalo prijetno oreščkasto noto. Ta postopek je še posebej okusen pri rjavem rižu in drugih polnozrnatih žitih.

Zadnji nasvet je, da riž začinite že med kuhanjem. To lahko vključuje uporabo aromatičnih zelišč, zelenjave in celih začimb, kot so lovorjevi listi, ki rižu dodajo subtilne, a bogate plasti okusa.

Riž je odlična izbira za vzdržljivostne športnike

1. Odličen vir ogljikovih hidratov (glavni vir energije)

Riž je pretežno sestavljen iz kompleksnih ogljikovih hidratov, ki se v telesu pretvorijo v glukozo in nato v glikogen, obliko energije, ki se shranjuje v mišicah in jetrih.

Med vzdržljivostno vadbo telo črpa glikogen kot primarni vir goriva.

2. Hitra prebavljivost

Beli riž je lahko prebavljiv in ne obremenjuje prebavnega sistema, zato je primeren obrok pred vadbo ali celo med daljšimi napori

Tudi zato ga pogosto uporabljajo profesionalni športniki, na primer v obliki riževih ploščic.

3. Polnovreden riž prinaša še vlaknine, vitamine in minerale

Rjavi (polnozrnati) riž vsebuje več vlaknin, vitaminov skupine B, magnezija in antioksidantov, kar je pomembno za:

presnovo energije,

obnovo mišic,

ravnovesje elektrolitov.

Za regeneracijo po treningu je rjavi riž dobra izbira, saj nudi več hranil kot beli.

4. Pomaga pri regeneraciji

Če po vadbi zaužijemo riž skupaj z beljakovinami (npr. piščanec, jajca, tofu), to:

pospeši obnovo glikogenskih zalog,

spodbuja obnovo mišičnega tkiva,

preprečuje pretiran katabolizem (razgradnjo mišic).

5. Nizka vsebnost maščob in brez glutena

Riž ne vsebuje glutena, kar je primerno za športnike z intoleranco ali občutljivostjo na gluten. Prav tako ne vsebuje nasičenih maščob, kar je koristno za srčno-žilno zdravje.

Riž je vsestranska in energetsko bogata hrana, ki podpira vse faze vzdržljivostnega treninga, od priprave, energijske podpore med aktivnostjo do regeneracije. Športniki ga uporabljajo strateško glede na čas obroka (pred, med ali po aktivnosti) in izbirajo med belim in rjavim rižem glede na potrebe.