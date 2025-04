Revolucija v odkrivanju raka prostate: nov domači test iz sline boljši od krvnih testov

Nova raziskava, objavljena v prestižni reviji New England Journal of Medicine, sporoča: domači genetski test s slino je natančnejši pri ocenjevanju tveganja za raka prostate kot doslej uveljavljeni krvni testi PSA.

Raziskovalci so razvili enostaven test, ki iz vzorca sline analizira kar 130 genetskih različic in na tej osnovi določi osebno oceno tveganja za raka prostate. Študija je pokazala, da test zazna tveganje veliko bolje kot klasično merjenje PSA v krvi.

»To je doslej najmočnejši dokaz, da lahko poligenski izračun tveganja pomembno izboljša zgodnje odkrivanje pomembnih oblik raka prostate, tudi tistih, ki zahtevajo takojšnje zdravljenje,« je povedal Michael Inouye z Univerze v Cambridgeu.

Kako deluje novi test?

Več kot 6.000 moških v Združenem kraljestvu je sodelovalo v raziskavi, kjer so jim izračunali tako imenovani poligenski tveganjski izračun (PRS). Ta izračun temelji na edinstvenih spremembah v DNK, pa tudi na dejavnikih, kot sta starost in spol.

Na podlagi rezultatov testa so identificirali 745 moških z visokim tveganjem za raka. Povabili so jih na dodatne preglede, vključno z magnetno resonanco in biopsijo prostate. Rak so odkrili pri 187 udeležencih, pri kar 74 moških pa ga ob standardnih metodah (merjenje PSA in MRI) ne bi odkrili.

Strokovnjaki, ki niso sodelovali v raziskavi, so poudarili še eno prednost nove metode: zmanjšuje število lažno pozitivnih rezultatov in bolje odkriva agresivne oblike raka.

Ena pomembna omejitev: primeren (za zdaj) le za evropske populacije

Čeprav rezultati navdušujejo, strokovnjaki opozarjajo tudi na omejitve.

Test je bil razvit in potrjen zgolj pri moških evropskega porekla. To pomeni, da njegova natančnost za druge skupine denimo moške afriškega ali karibskega porekla, ki imajo sicer višje tveganje za raka prostate še ni potrjena.

»Potrebujemo nujno razvoj podobnih genetskih testov tudi za druge populacije,« je opozorila prof. Britta Stordal z Middlesex University.

Kdaj bo test na voljo?

Kljub navdušenju raziskovalci opozarjajo, da test še ni pripravljen za vsakdanjo uporabo. Pred uvedbo presejalnih programov bo potrebnih še nekaj let dodatnih raziskav, testiranj in investicij.

»PRS bi lahko dopolnil obstoječe presejalne programe za osebe z visokim tveganjem, vendar trenutno ni dovolj dokazov, da bi ga uvedli kot samostojni presejalni test,« je dodal Duško Ilić s King's College London.

Čeprav bo na popolno uvedbo še treba počakati, so strokovnjaki prepričani, da bo prihodnost presejanja raka prostate s pomočjo enostavnega vzorca sline bistveno natančnejša in prijaznejša do pacientov.