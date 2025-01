Revolucija po 50. letu starosti: Kako dvigovanje uteži spreminja življenja starejših

Med starejšimi žal velja prepričanje, da zanje dvigovanje uteži ni primerno, ker morajo paziti na svoje zdravje in svoj »križ«. Sicer sem prepričan, da večina bralcev Poleta ve, kaj sta sarkopenija in osteoporoza, ampak bom vseeno na kratko ponovil.

Sarkopenija je sindrom, ki do neke mere prizadene vse moške. Mišična moč in zmogljivost se pričneta zmanjševati že po 50. letu za odstotek do dva na leto. Po 60. letu je upad 3-4 % letno, kasneje pa še hitrejši.

Osteoporoza je sindrom, ki po večini prizadene ženske po menopavzi, ko se jim spremeni razmerje med estrogenom in progesteronom. Termin osteoporoza bi lahko prevedli kot »luknjičaste kosti«. Zaradi demineralizaicje kosti le-te postanejo bolj krhke in se hitreje lomijo. To je tudi vzrok, da se nekatere ženske s starostjo nižajo.

Edini dober način, kako zavreti ta dva procesa je dvigovanje uteži. Gospodje, ki dvigujejo uteži, so v večini primerov gibčnejši in močnejši od vrstnikov, imajo pa tudi manj težav z zdravjem in počutjem na sploh.

Enako velja za gospe

Marsikateri starejši gospod ali gospa kmalu po začetku treninga opazi pozitivne spremembe ne samo pri moči in mišični masi, ampak tudi pri samozavesti. V večini primerov so ravno te pozitivne spremembe razlog, da ljudje nadaljujejo s treningi in začnejo dejansko uživati v vadbah. Zgodi se tudi, da si zaželijo napornejših in zahtevnejših vadb.

Osnovni dvigi so: Počep spredaj in zadaj

Mrtvi dvig

Tezno leže

Potisk (stoje) spredaj in zadaj

»Jaz ne potrebujem treninga, ker v službi opravljam težko delo«.

Težko delo ni trening (z utežmi)!

Pri delu se morate prilagajati opravilu in nemalokrat je to repetitivni gib, kjer bolj obremenjujete eno stran (zamislite si, da z lopato zajemate premog in ga mečete v peč) to delo morate opraviti do konca ne glede na vaše počutje.

Trening pa se prilagaja vam. Dejstvi je, da bi morali ljudje, ki imajo v službi opravka z dvigovanjem stvari in/ali ljudi (skrbniki in negovalci) še toliko bolj vestno vlagati čas v trening saj pri treningu z utežmi treniramo celo telo in ne samo omejenih in repetitivnih gibov, ki vodijo v poškodbe.

Olimpijsko dvigovanje uteži je dinamičen šport primeren za vse ljudi ne glede na spol in starost. Resnično vam od srca svetujem, da mu date priložnost in se z njim ukvarjate vsaj pol leta. Če pa ne želite trenirati športa, pa so osnovni dvigi za dobro počutje dovolj.

***

Avtor članka je Martin Janžekovič, glavni trener na Inštitutu za težko atletiko, www.izta.si