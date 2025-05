Resnica o TRT in moški plešavosti

Moška plešavost, znana tudi kot androgena alopecija, je težava, ki prizadene številne moške. Dokazi kažejo, da imajo moški, ki prejemajo nadomestno terapijo s testosteronom (TRT), povečano tveganje za izpadanje las.

Izpadanje las je zapleten pojav, ki ga lahko povzročijo številni dejavniki, kot so stres, slaba prehrana, nekatera zdravila ter navade pri negi las, denimo zategovanje dolgih las v tesne pričeske.

Pomembno vlogo ima tudi genetika, opazovanje, ali so imeli starši težave z izpadanjem las, lahko nakazuje lastno nagnjenost k plešavosti ali redčenju las v prihodnosti.

Testosteron v telesu ima širok spekter učinkov

Približno 6 do 8 odstotkov testosterona se dnevno pretvori v dihidrotestosteron (DHT), ki sodeluje pri razvoju sekundarnih spolnih značilnosti, kot sta poraščenost telesa in sramne dlake.

S staranjem pa lahko DHT prispeva tudi k težavam, kot sta povečana prostata in izpadanje las. DHT se veže na lasne mešičke in jih postopoma oslabi, kar lahko vodi v plešavost, vendar samo pri tistih, ki imajo genetsko nagnjenost k temu. Brez takšne genetske predispozicije povečana raven DHT pogosto ne povzroči izpadanja las.

Raziskave na transspolnih moških, ki uporabljajo TRT kot del medicinske tranzicije, so pokazale, da je pri približno 5 do 17 odstotkih prišlo do izpadanja las že v prvem letu terapije. Vendar pa so bile v večini primerov te težave blage.

Testosteronska terapija lahko torej pospeši razvoj moške plešavosti, a predvsem pri tistih, ki so zanjo genetsko dovzetni. Kljub temu ima TRT številne koristi, zato je pomembno, da so posamezniki, ki se odločajo za terapijo, seznanjeni z možnostjo pospešenega izpadanja las.

Po ocenah bo morda pri enem od petih moških ali manj prišlo do določene stopnje izpadanja las ob začetku terapije.

Ne glede na uporabo testosterona je pri izpadanju las priporočljivo obiskati dermatologa, ki lahko pomaga ugotoviti morebitne osnovne vzroke in predlaga ustrezno zdravljenje.