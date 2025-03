Resnica o cepivih proti covidu in vašem srcu

Eno izmed številnih vprašanj, ki jih ljudje še vedno postavljajo o cepivih proti covidu-19, je, kako ta vplivajo na srce.

Poznani so učinki samega covida na ta organ. V prvih dveh letih pandemije je v ZDA zaradi bolezni srca in ožilja umrlo približno 90.000 ljudi več, kot bi jih pričakovali v enakem obdobju.

Res je, da je bila večina teh smrti med osebami, ki so najbolj ranljive za covid, tistimi, starimi 65 let in več. Vendar je bil opazen tudi izrazit in strm porast smrti zaradi težav s srcem pri ljudeh, starih med 25 in 44 let.

Razlaga, zakaj covid vpliva na srce, je za zdaj še vedno bolj teoretična, vendar kardiologi menijo, da gre za obsežno vnetje v telesu, ki ga povzroča virus, kot je septembra poročal The New York Times.

Okužba sproži imunski sistem, ki nato izloča beljakovine, ki povzročajo vnetje. Pri ljudeh z že obstoječimi oblogami v arterijah zaradi koronarne arterijske bolezni lahko to vnetje privede do razpoka plaka, kar povzroči zamašitev koronarne arterije in posledično srčni infarkt.

Zaradi tega in drugih razlogov je najbolje, da se covidu izognete, če je to mogoče. Cepljenje proti covidu je eden od načinov za zaščito, vendar nekatere moške skrbi tudi vpliv cepiv na srce.

Obstaja povezava med cepivi in srcem

Najprej dejstva: Ameriški center za nadzor in preprečevanje bolezni (Centers for Disease Control and Prevention – CDC) ugotavlja, da dokazi iz različnih držav »podpirajo vzročno povezavo med cepivi proti covidu-19 mRN in miokarditisom ter perikarditisom.«

Prvi izraz označuje vnetje srčne mišice, drugi pa vnetje ovojnice okoli srca. Ameriško združenje za srce (American Heart Association – AHA) prav tako ugotavlja, da se lahko po cepljenju pojavi miokarditis, pri čemer je tveganje največje pri najstniških fantih in mladih moških. Najvišjo možnost za zaplete imajo moški, stari med 12 in 29 let.

Lanskega septembra je CDC objavil najnovejše podatke o povezavi med cepivi proti covidu in vnetjem srca. Eden od načinov, kako to oceniti, je stopnja pojavnosti, verjetnost, da se določen zdravstveni zaplet pojavi v določeni populaciji.

Pri fantih, starih 12 do 15 let je bila stopnja miokarditisa ali perikarditisa v enem tednu po prejemu poživitvenega odmerka cepiva proti covidu približno 61 na milijon. Pri 16- in 17-letnikih je bila ta stopnja 188 na milijon, pri moških med 18 in 29 leti pa približno 42 na milijon.

Ali covid bolj vpliva na srce kot cepiva

V istem poročilu je CDC ugotovil, da je »tveganje za neželene srčne izide 1,8- do 5,6-krat večje« po okužbi s covidom-19 pri moških, starih od 12 do 17 let, v primerjavi s tveganjem, povezanim s cepljenjem. Študija CDC iz leta 2022 je pokazala, da imajo moški z največjim tveganjem za zaplete po cepljenju kar do osemkrat večjo verjetnost za razvoj miokarditisa zaradi okužbe s covidom kot zaradi cepiva proti covidu.

Povzemimo: »Miokarditis se pogosteje pojavi zaradi samega covida kot zaradi cepiv proti covidu,« pravi dr. Lili Barouch, vodja programa za športno kardiologijo na Univerzi Johns Hopkins.

Mnogi mladi moški, ki po cepljenju razvijejo miokarditis, popolnoma okrevajo, čeprav se lahko čas okrevanja razlikuje. Ena od anket, ki jo je izvedel CDC, je vključevala odgovore 309 kardiologov, ki so zdravili cepljene moške, stare med 12 in 29 let. Ti zdravstveni delavci so poročali o času okrevanja, ki je trajal od dveh tednov do petih mesecev.

Predhodni varnostni podatki podjetja Pfizer-BioNTech o njihovih dvovalentnih poživitvenih odmerkih, cepivih, ki ščitijo pred več različicami covida, so pokazali, da v skupini 55.649 moških ni bilo nobenega primera miokarditisa.

Poleg tega so primeri miokarditisa ali perikarditisa, povezanih s cepivom, običajno blažji v primerjavi s tistimi, ki jih povzroči okužba, kot kaže raziskava, izvedena v Izraelu, in objavljena leta 2022 v reviji Circulation, ki jo izdaja Ameriško zdravniško združenje (American Medical Association – AMA).