Rekordna poletna sezona v planinskih kočah: Ena izmed najboljših doslej

Letošnja poletna sezona v planinskih kočah je bila po navedbah planinske zveze ena boljših. Končni vtis je pokvarilo razmeroma slabo vreme in posledično slabši obisk v septembru in oktobru.

Oktobra so planinske koče v visokogorju svoja vrata zaprle, nižje ležeče pa so prešle na jesensko-zimski delovni čas, so navedli.

»Koče v visokogorju so z izjemami zaprte. Preostale imajo zimski urnik obratovanja, kar v večini primerov pomeni odprtost ob koncu tedna in med prazniki, nekatere pa so odprte ves čas«, je navedel strokovni sodelavec Planinske zveze Slovenije Dušan Prašnikar.

V zvezi obiskovalcem priporočajo, da se pred načrtovanim prenočevanjem oz. obiskom najavijo. Večjo pozornost morajo nameniti tudi načrtovanju ture ter poiskati zanesljive in preverjene informacije. »Jesen prinaša večjo možnost megle in nenadno poslabšanje vremena, ki v gorskem svetu zaradi nizkih temperatur pomeni snežne padavine,« so opozorili.