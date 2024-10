Razlika med zlorabo in ​​odvisnostjo od snovi je velika. Kako ju ločimo?

Vprašanj je več in so tehtna, na videz so si lahko podobna, po vsebini pa ne ... Kaj je zloraba substanc v primerjavi z odvisnostjo od substanc?

Kaj povzroča zlorabo substanc ali odvisnost od substanc? Znaki in simptomi zlorabe substanc ali odvisnosti? Prepoznavanje in zdravljenje motenj zaradi zlorabe substanc?

O tem je na ameriški spletni strani MedicineNet pisal zdravnik, dr. Poonam Sachdev.

Zloraba substanc je uporaba drog ali alkohola do te mere, da povzroči težave v življenju. Odvisnost od snovi (zasvojenost) je, ko ne morete opustiti uživanja drog ali alkohola.

Verjetno ste že slišali za izraza zloraba substanc in odvisnost od substanc, vendar, ali ste vedeli, da to nista ista stvar? Oba izraza opisujeta uživanje alkohola ali drugih drog na nezdrav način, vendar vsak izraz opisuje stopnjo simptomov.

Tisto, kar morate vedeti, ko gre za zlorabo snovi v primerjavi z odvisnostjo od snovi, je, kako prepoznati razlike in kako poiskati pomoč.

Nekaj o tem, kar nam škodi

V zadnjem letu je 70-odstotkov Američanov spilo vsaj eno alkoholno pijačo na dan; 10-odstotkov ljudi, starejših od 12 let, je v zadnjem mesecu uporabilo druge droge. Večina ljudi pije zmerno in se zaveda nevarnosti prepovedanih drog, toda kako veste, ali pijete ali uporabljate preveč drog?

Odgovor je enostaven, ko gre za najstnike in mlade odrasle. Ker se njihovi možgani še razvijajo, lahko uživanje alkohola ali drog škodi njihovi rasti. Ko gre za odrasle, ni tako preprosto. Obstaja več dejavnikov, vključno z zdravstveno zgodovino, osebnimi izbirami življenjskega sloga in, ali je v vaši družini kakšna zgodovina zasvojenosti.

Zdravstveni delavci so oblikovali smernice za izraze, povezane z uporabo drog in alkohola:

Uporaba substanc: uživanje kakršne koli količine alkohola ali mamil. Nekateri ljudje lahko uživajo te snovi in ​​ne razvijejo odvisnosti, drugi pa.

Zloraba substanc: uporaba drog ali alkohola do te mere, da povzroča težave v življenju. To so lahko težave, povezane z zdravjem, medosebnimi odnosi ali kariero.

Odvisnost od snovi (zasvojenost): ne morete nehati jemati drog ali alkohola. Zaradi tega jih lahko pogosto uporabljate in imate odtegnitvene simptome, če poskušate jemanje opustiti.

Zloraba substanc? Zdravniki in strokovnjaki za duševno zdravje zlorabo snovi priznavajo kot zdravstveno motnjo.

Alkohol je najpogosteje zlorabljena snov, druge pogoste zlorabe pa so:

Tobak

Marihuana

Zdravila na recept

Steroidi

Kokain

Metamfetamin

Halucinogene snovi

Odvisnost od snovi. To je medicinski izraz, ki se uporablja za opis uživanja drog in alkohola do stopnje odvisnosti. Če ste odvisni od snovi ali kemikalij, se vaša toleranca sčasoma običajno poveča, tako da potrebujete večje količine drog ali alkohola, da dosežete enak učinek.

Morda se zavedate, da vaša odvisnost povzroča težave na različnih področjih vašega življenja, vendar kljub temu nadaljujete z uporabo teh snovi.

Kaj povzroča zlorabo snovi ali odvisnost od snovi?

Ne obstaja en sam vzrok za zlorabo snovi ali odvisnost. Čeprav se vsaka oseba sama odloči, ali bo prvič poskusila droge ali alkohol ali ne, lahko nekateri dejavniki odločijo, ali lahko to povzroči zlorabo snovi:

Genetika

Okoljski stresorji

Težave z duševnim zdravjem

Osebnostne lastnosti

Socialni pritisk

Vaša družba in kultura ter zakoni, v katerih živite, prav tako določajo, koliko drog in alkohola je dovoljeno. Medtem ko je odločitev, da boste najprej poskusili droge ali alkohol, prostovoljna, se je sčasoma težje ustaviti.

Pregledi možganov ljudi, ki so odvisni od kemikalij, kažejo, da se možgani fizično spreminjajo z dolgotrajno uporabo drog in alkohola. To vključuje področja možganov, ki so pomembna pri odločanju, vedenju in presoji.

Znaki in simptomi zlorabe snovi ali odvisnosti

Ljudje se težko zavedajo, da imajo motnjo zlorabe snovi. Mnogi se zatečejo k alkoholu in drogam, da bi se spopadli s stresom ali težkimi čustvi, zato na to gledajo le kot na začasno težavo.

Nekateri pogosti znaki zlorabe snovi ali odvisnosti:

Izguba zanimanja za stvari, v katerih ste uživali, zaradi zlorabe snovi

Izogibanje družini ali prijateljem in skrivanje skrivnosti pred njimi

Uživanje drog ali samostojno pitje

Imate težave v službi ali šoli ali celo z zakonom, zaradi zlorabe substanc

Manj skrbi za fizični videz

Spremembe vzorcev spanja

Prepir z družino in prijatelji, ko vas vprašajo, ali imate težave z drogami ali alkoholom

Pozabljanje na sestanke ali obveznosti

Vedno več časa preživite z ljudmi, ki uživajo droge ali alkohol in podpirajo vaše navade

Laganje o uživanju drog ali alkohola

Zloraba substanc lahko negativno vpliva na vaše duševno in fizično zdravje. Mnogi ljudje uporabljajo droge ali alkohol, da bi se počutili bolje ali ublažili simptome duševnih težav.

Po drugi strani pa lahko uporaba drog ali alkohola dejansko sproži težave z duševnim zdravjem. Študije kažejo, da imajo tisti, ki imajo težave z duševnim zdravjem, veliko višjo stopnjo težav z zlorabo drog v primerjavi s tistimi, ki jih nimajo.

Ljudje, ki so vam najbližje, na primer vaši prijatelji in družina, bodo verjetno prvi prepoznali te simptome in vas vprašali, ali ste zasvojeni. Morda bodo opazili, da se je vaše vedenje spremenilo ali da se obnašate drugače, zlasti, če postajate bolj zaskrbljeni ali sovražni.

Prepoznavanje in zdravljenje motnje zlorabe snovi

Če ugotovite, da imate motnjo zlorabe snovi, lahko zdravnik ali strokovnjak za duševno zdravje postavi uradno diagnozo. Zdravnik vam bo postavil vprašanja o tem, katere snovi uporabljate, kako dolgo jih uporabljate in kdaj ste jih nazadnje uporabili.

Vaš zdravnik bo pozoren na stvari, kot so:

Izguba teže

Stalna utrujenost ali težave s spanjem

Pomanjkanje skrbi za osebno higieno

Depresija, anksioznost ali razdražljivost

Simptomi odtegnitve, kot so epileptični napadi ali halucinacije

Rdeče oči

Zdravnik bo sestavil načrt zdravljenja na podlagi več dejavnikov, tudi z resnostjo zlorabe snovi ali odvisnosti od snovi in glede na to, ​​za katero snov gre. Zdravnik bo morda tudi vprašal, kakšni so cilji, ali imate kakšno mnenje ali želje, ko gre za izdelavo načrta zdravljenja.

Zdravljenje odvisnosti od drog ali alkohola je zelo resno, saj večina ljudi ne more popolnoma prenehati z nečim (ali to vsaj poskusiti).

Zdravnik lahko priporoči bolnišnične ali ambulantne programe zdravljenja, ki imajo lahko več stopenj:

Razstrupljanje

Vedenjska terapija

Svetovanje za vas in vaše bližnje, ki jih prav tako prizadene vaša zloraba snovi ali odvisnost

Podporni sistemi so v tem času pomembni. Ko se zdravljenje nadaljuje, bo zdravnik morda priporočil skupinske sestanke in nadaljnji zdravniški nadzor, da se prepričate, ali imate podporo, ki jo potrebujete, da preprečite ponovitev bolezni.