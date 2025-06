Rak na črevesju pri mladih: skriti dejavniki tveganja in nujnost zgodnjega ukrepanja

Število primerov raka na črevesju (kolorektalnega raka) med mlajšimi odraslimi, zlasti med 20. in 49. letom, v zadnjih letih narašča kljub splošnemu upadu pojavnosti te bolezni med starejšimi.

Vzroki tega skrb vzbujajočega trenda so kompleksni in vključujejo kombinacijo prehranskih, presnovnih, vedenjskih, genetskih in okoljskih dejavnikov.

Ta članek ponuja celovit pregled ključnih dejavnikov tveganja ter aktualnih spoznanj o preventivnih strategijah in pomenu zgodnjega odkrivanja.

Epidemiološki trendi: porast raka na črevesju pri mladih

V ZDA in zahodnih državah, pa tudi v Sloveniji, strokovnjaki že nekaj časa opažajo porast kolorektalnega raka pri mlajših odraslih.

Po podatkih American Cancer Society se je od sredine 90. let do danes število primerov med mlajšimi odraslimi povečalo za več kot 50 odstotkov. Podobne trende beležijo tudi evropske študije.

Telesna teža v otroštvu kot dolgoročni dejavnik tveganja

Več obsežnih kohortnih raziskav, med njimi danska študija (International Journal of Obesity, 2021), je pokazalo, da ima prekomerna telesna masa v otroštvu in adolescenci močno povezavo z večjim tveganjem za razvoj raka na črevesju v odrasli dobi.

Prekomerna telesna maščoba vpliva na hormonsko ravnovesje, vnetne procese in metabolizem glukoze, kar vse ustvarja okolje, ugodno za karcinogenezo.

Višji indeks telesne mase (ITM) v mladosti → večje tveganje za adenomatozne polipe in invazivni rak.

Presnovni sindrom v mladosti (hipertenzija, inzulinska rezistenca) povečuje tveganje neodvisno od ITM.

Prehrana in življenjski slog, sodobna tveganja

Eden izmed najmočnejših dejavnikov tveganja za kolorektalni rak je neustrezna prehrana, zlasti v kombinaciji s sedečim načinom življenja.

Ključni prehranski dejavniki tveganja:

Visok vnos rdečega in procesiranega mesa (salame, hrenovke, slanina)

Pomanjkanje vlaknin (zelenjava, sadje, polnozrnata žita)

Prekomeren vnos sladkorja in sladkih pijač

Prenizek vnos kalcija, vitamina D in antioksidantov

Nezdrav življenjski slog:

Fizična neaktivnost

Kajenje in prekomerno uživanje alkohola

Kronični stres in neredno spanje

Ti dejavniki pospešujejo kronično vnetje in vplivajo na črevesno mikrobioto, kar dodatno povečuje tveganje.

Genetski in okoljski dejavniki: zgodnji rak pogosto ni naključen

Čeprav večina primerov kolorektalnega raka pri mladih ni neposredno dednih, ima približno 20 odstotkov bolnikov družinsko anamnezo raka na črevesju. Pomembno vlogo igrajo dedni sindromi, kot sta: Lynchov sindrom (nenadzorovano razmnoževanje celic zaradi napake v popravljalnem sistemu DNA).

FAP – družinska adenomatozna polipoza (veliko število polipov že v najstniških letih).

Tudi okoljski dejavniki, kot so onesnažen zrak, pesticidi, prehranski dodatki in plastike (npr. bisfenol A), naj bi prispevali k spremembam mikrobioma in epigenetskim spremembam, ki vplivajo na tveganje za raka.

Zgodnje odkrivanje: nova priporočila za mlajše odrasle

Zaradi naraščanja primerov raka na črevesju pri mlajših osebah so v ZDA znižali priporočeno starost za prvo kolonoskopijo iz 50 na 45 let, v nekaterih primerih pa še nižje (npr. če je prisotna družinska anamneza).

Znaki, ki jih mlajši pogosto spregledajo:

Kri v blatu

Spremembe v ritmu odvajanja (driska/zaprtje)

Nejasna izguba telesne teže

Dolgotrajna utrujenost ali slabokrvnost

Bolečine v trebuhu

Žal se pri mlajših rak pogosto odkrije v napredovalih stadijih, ker zdravniki teh simptomov ne povezujejo takoj z rakom.

Potencialne preventivne strategije

Prehrana in gibanje:

Več vlaknin (vsaj 25–30 g/dan), polnozrnatih žit, zelenjave in sadja

Omejitev rdečega mesa in industrijsko predelanih živil

Redna telesna aktivnost (vsaj 150 min/teden)

Ohranjanje zdrave telesne mase že v otroštvu in mladosti

Mikrobiota:

Vključevanje probiotikov in prebiotikov

Zmanjšanje vnetnih živil in alkohola

Redno testiranje:

Testiranje na okultno kri v blatu (FOBT ali FIT)

Kolonoskopija pri družinski anamnezi ali simptomih

Genetsko svetovanje, kjer je to smiselno

Prepoznati tveganja, ukrepati zgodaj

Porast kolorektalnega raka pri mladih je skrb vzbujajoč javnozdravstveni problem. Vloga zgodnje preventive, že od otroštva, je zato ključna. Prehrana, telesna dejavnost in pravočasno odkrivanje znakov lahko pomembno zmanjšajo breme te bolezni.

Pričakovati moramo tudi bolj individualiziran pristop, ki vključuje genetsko svetovanje in uporabo sodobnih biomarkerjev za oceno tveganja.

Če imate družinsko anamnezo raka na črevesju ali ste opazili katerega od opozorilnih znakov, se čim prej posvetujte z osebnim zdravnikom ali gastroenterologom.