NAJNOVEJŠI NAPITEK ZA REKREATIVCE

Proteinski kavni napitek: zdrav ali ne? Vse, kar morate vedeti

V zadnjem času postaja priljubljena nova kombinacija, kava in protein v enem napitku, znana tudi kot protein coffee ali proffee.
Fotografija: Proteinska kava je nova hit pijača med rekreativci. FOTO: Getty Images 
Odpri galerijo
Proteinska kava je nova hit pijača med rekreativci. FOTO: Getty Images 

miroslav-cvjeticanin
Miroslav Cvjetičanin
05.09.2025 ob 15:00
miroslav-cvjeticanin
Miroslav Cvjetičanin
05.09.2025 ob 15:00

Poslušajte

Čas branja: 3:00 min.

Gre za hiter način, kako združiti energijski učinek kofeina s koristmi beljakovin, kar je privlačno za rekreativne športnike in vse zaposlene, ki nimajo časa za obroke v službi.

Zakaj proteinska kava postaja priljubljena

Proteinska kava se je najprej pojavila kot mešanica hladne kave in proteinskega napitka v fitnesih, kasneje pa so jo razširile družbene mreže in trgovine z že pripravljenimi napitki.

Raziskave kažejo, da beljakovine povečajo sitost, in pomagajo preprečiti prigrizke dopoldne. Za tiste z natrpanim urnikom je proteinska kava praktična rešitev za hiter zajtrk, ki združuje beljakovine in kofein.

Kako izbrati pravo proteinsko kavo

Trenutno so priljubljeni predvsem pripravljeni napitki, ki vsebujejo mlečne beljakovine, sirotko ali rastlinske mešanice. Običajno vsebujejo 15–30 gramov beljakovin in 80–200 mg kofeina, kar ustreza eni do dvema skodelicama običajne kave. To je dovolj za majhen obrok ali kot napitek za po vadbi.

image_alt
Nujno opozorilo za vse, ki pijejo vodo v plastenkah

Če želite več beljakovin, je priporočljivo pripraviti napitek doma: hladna kava, dodatek sirotke ali rastlinskih beljakovin, dobro premešano. Če se odločite za vročo kavo, jo najprej nekoliko ohladite, da se beljakovine ne strdijo. Za občutljive na laktozo so primerne brezlaktozne opcije ali rastlinski proteini, kot so grah, soja ali konoplja.

Čas jemanja in koristi

Za jutranjo vadbo je pomemben čas vnosa: kofein deluje najbolj učinkovito približno eno uro pred treningom. Pomembno je tudi, da se beljakovine razporedijo čez dan – 20–30 gramov na obrok spodbuja izgradnjo mišic bolje kot koncentriranje vnosa zvečer.

Prednosti in slabosti proteinske kave

Prednosti:

  • Združuje kofein in beljakovine v enem napitku
  • Povečuje sitost in pomaga pri nadzoru apetita
  • Prenosna oblika, brez potrebe po mešalniku
  • Primerna kot lahek obrok po vadbi in spodbuja mišično rast

Slabosti:

  • Nekateri pripravljeni napitki vsebujejo dodan sladkor
  • Dražja od običajne kave in proteinskega napitka pripravljenega doma
  • Ni primerna kot večerni napitek zaradi kofeina
  • Naj bo le del uravnotežene prehrane, ne edini vir beljakovin

Proteinska kava je zanimiva možnost za vse, ki želijo združiti energijo kofeina in korist beljakovin v enem napitku, zlasti ob jutranji vadbi ali natrpanem urniku. Pri izbiri je pomembno preveriti vsebnost beljakovin, vrsto proteina in dodan sladkor, da napitek ustreza vašim prehranskim potrebam.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

beljakovine kava proteini pitje kave proteinska kava

Priporočamo

Varnostnik bralki na stranišču pod Kongresnim trgom: »Tu ne smete govoriti!« Kaj se je v resnici dogajalo?
Nujno opozorilo za vse, ki pijejo vodo v plastenkah
Tina Gaber dan pred poroko prekinila molk (VIDEO)
Župan Klobasa žaluje: »Tam, kjer si tolikokrat našla zatočišče, si našla tudi konec svoje poti« (FOTO)

Predstavitvene informacije

 
Promo

Te destinacije so zdaj izjemno priljubljene

 
Promo

Vlaganje v umetno inteligenco: kje so največje priložnosti za rast

 
Promo

To so nujna jesenska opravila na vrtu

 
Promo

»Ko otroci trenirajo, si ustvarijo navade. Te jim ostanejo za vse življenje.«

 
Promo Photo

Nova doba za najbolj obiskano znamenitost pri nas

 
Promo

Bi poslovali z Nemci?

 
Promo

Kakšen strošek bo ogrevanje v prihodnosti?

 
Promo Photo

Vsaka dnevna soba ima prostor za ta ultimativni kos

Komentarji:

Priporočamo

Varnostnik bralki na stranišču pod Kongresnim trgom: »Tu ne smete govoriti!« Kaj se je v resnici dogajalo?
Nujno opozorilo za vse, ki pijejo vodo v plastenkah
Tina Gaber dan pred poroko prekinila molk (VIDEO)
Župan Klobasa žaluje: »Tam, kjer si tolikokrat našla zatočišče, si našla tudi konec svoje poti« (FOTO)

Izbrano za vas

 
Promo Photo

Nova doba za najbolj obiskano znamenitost pri nas

 
Promo

Bi poslovali z Nemci?

 
Promo

Kakšen strošek bo ogrevanje v prihodnosti?

 
Promo Photo

Vsaka dnevna soba ima prostor za ta ultimativni kos

Predstavitvene informacije

 
Promo

Te destinacije so zdaj izjemno priljubljene

 
Promo

Vlaganje v umetno inteligenco: kje so največje priložnosti za rast

 
Promo

To so nujna jesenska opravila na vrtu

 
Promo

»Ko otroci trenirajo, si ustvarijo navade. Te jim ostanejo za vse življenje.«

 
Promo Photo

Nova doba za najbolj obiskano znamenitost pri nas

 
Promo

Bi poslovali z Nemci?

 
Promo

Kakšen strošek bo ogrevanje v prihodnosti?

 
Promo Photo

Vsaka dnevna soba ima prostor za ta ultimativni kos

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.