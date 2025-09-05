Proteinski kavni napitek: zdrav ali ne? Vse, kar morate vedeti

Gre za hiter način, kako združiti energijski učinek kofeina s koristmi beljakovin, kar je privlačno za rekreativne športnike in vse zaposlene, ki nimajo časa za obroke v službi.

Zakaj proteinska kava postaja priljubljena

Proteinska kava se je najprej pojavila kot mešanica hladne kave in proteinskega napitka v fitnesih, kasneje pa so jo razširile družbene mreže in trgovine z že pripravljenimi napitki.

Raziskave kažejo, da beljakovine povečajo sitost, in pomagajo preprečiti prigrizke dopoldne. Za tiste z natrpanim urnikom je proteinska kava praktična rešitev za hiter zajtrk, ki združuje beljakovine in kofein.

Kako izbrati pravo proteinsko kavo

Trenutno so priljubljeni predvsem pripravljeni napitki, ki vsebujejo mlečne beljakovine, sirotko ali rastlinske mešanice. Običajno vsebujejo 15–30 gramov beljakovin in 80–200 mg kofeina, kar ustreza eni do dvema skodelicama običajne kave. To je dovolj za majhen obrok ali kot napitek za po vadbi.

Če želite več beljakovin, je priporočljivo pripraviti napitek doma: hladna kava, dodatek sirotke ali rastlinskih beljakovin, dobro premešano. Če se odločite za vročo kavo, jo najprej nekoliko ohladite, da se beljakovine ne strdijo. Za občutljive na laktozo so primerne brezlaktozne opcije ali rastlinski proteini, kot so grah, soja ali konoplja.

Čas jemanja in koristi

Za jutranjo vadbo je pomemben čas vnosa: kofein deluje najbolj učinkovito približno eno uro pred treningom. Pomembno je tudi, da se beljakovine razporedijo čez dan – 20–30 gramov na obrok spodbuja izgradnjo mišic bolje kot koncentriranje vnosa zvečer.

Prednosti in slabosti proteinske kave

Prednosti:

Združuje kofein in beljakovine v enem napitku

Povečuje sitost in pomaga pri nadzoru apetita

Prenosna oblika, brez potrebe po mešalniku

Primerna kot lahek obrok po vadbi in spodbuja mišično rast

Slabosti:

Nekateri pripravljeni napitki vsebujejo dodan sladkor

Dražja od običajne kave in proteinskega napitka pripravljenega doma

Ni primerna kot večerni napitek zaradi kofeina

Naj bo le del uravnotežene prehrane, ne edini vir beljakovin

Proteinska kava je zanimiva možnost za vse, ki želijo združiti energijo kofeina in korist beljakovin v enem napitku, zlasti ob jutranji vadbi ali natrpanem urniku. Pri izbiri je pomembno preveriti vsebnost beljakovin, vrsto proteina in dodan sladkor, da napitek ustreza vašim prehranskim potrebam.