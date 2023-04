Prihajajo dnevi, ko bomo pojedli več jajc - zakaj vse so jajca dobra

Strah, da bi z jajci v kri vnesli preveč holesterola, je odveč. Znanstvene študije namreč kažejo, da holesterol, ki ga zaužijemo s hrano, praktično nima vpliva na raven holesterola v krvi.

Eno samo jajce postreže z neverjetnim naborom različnih vitaminov, mineralov in drugih hranil, ki pozitivno vplivajo na naše možgane, oči, srce, jetra.

V jajcu se nahaja tudi pomemben B5-vitamin ali pantotenska kislina, ki zagotavlja potrebno energijo, pomaga pri tvorbi hormonov, krvi in protiteles. Omenjeni vitamin je pomemben še za dobro delovanje možganov in živčevja. V enem jajcu je toliko B5-vitamina, da z njim zadovoljimo okoli 15 odstotkov potrebnega dnevnega vnosa za odraslega.

Folati so pomembni pri oblikovanju rdečih krvnih celic in genetskega materiala. Folate je pogosto treba zagotavljati našemu telesu s prehranskimi dodatki, v obliki folne kisline. Predvsem morajo folate oz. folno kislino uživati nosečnice, da bi preprečile prirojene okvare ploda. Z enim velikim jajcem pa v telo vnesemo približno 6 odstotkov potrebne dnevne količine.

Drugi vitamini in minerali

Jaca, ki so pomembna za uravnoteženo prehrano, pa se ponašajo z vsemi vitamini razen C-vitaminom. Tako na primer z enim jajcem dobimo nekaj A-vitamina, D-vitamina, B6-vitamina, E-vitamina, B1-vitamina (tiamin) ... Jajca so eno redkih živil, ki vsebujejo za naše telo tako pomemben D-vitamin.

Jajca so tudi odličen vir mineralov, kot so jod, potreben za delovanje ščitnice, urejanje presnove, fosfor je pomemben za zdravje kosti, selen je močan antioksidant, cink za celjenje ran, potreben za imunski sistem in tvorbo hormona testosterona pri moških.

Predvsem vegetarijanci, ki ne uživajo mesa in rib, z jajci pridobijo potrebne beljakovine. Če je le mogoče, izbirajmo jajca kokoši iz ekološke reje, kjer krmilom ne dodajajo antibiotikov in krma ni gensko spremenjena.

Jajca kot popolno zdravilo za krvni sladkor: Eno jajce in kis, tukaj je, kako in kaj potrebujete

Da, zelo enostavno! Obstaja preprost trik, s katerim lahko nadzorujete raven sladkorja v krvi. In potrebujete samo eno trdo kuhano jajce. Strokovnjaki po vsem svetu trdijo, da je domač recept na osnovi kuhanega jajca izjemno učinkovit in koristen zaveznik v boju z visokim krvnim sladkorjem.

Sladkorna bolezen je zelo pogosta zdravstvena težava, ki prizadene ljudi po vsem svetu. Sladkorna bolezen se pojavi, ko trebušna slinavka preneha proizvajati insulin ali ko telo ne more pravilno uporabiti insulina, ki ga ima.

Pogosti simptomi sladkorne bolezni so:

Pogosto uriniranje ponoči, občutek žeje, hitro hujšanje, srbenje okoli penisa ali nožnice, počasi celjenje vreznin ali ran, zamegljen vid, utrujenost. Vse to vodi do resnejših zdravstvenih težav, kot so:

Slab vid, slepota, poškodbe živcev, bolezni ledvic, srca in pri moških erektilna disfunkcija.

Opomba: Pri uporabi tega zdravila morate paziti, katera druga živila uživate, in morate odstraniti živila, ki zvišujejo raven sladkorja v krvi.

Od sestavin potrebujete le:

- kuhano jajce

- kis

Recept:

Jajce zvečer razbijemo in ga olupimo, nato pa vanj z vilicami naredimo nekaj lukenj. Damo ga v skledo in prelijemo s kisom. Pustite tako čez noč. Zjutraj se poje samo jajce, ne pa tudi preostanek kisa, ki se ni vpil. Takšen zajtrk bo zmanjšal apetit in prispeval k občutku energije. To domače zdravilo je vsekakor vredno poskusiti! Je zelo preprost in enostaven za pripravo. In kar je najboljše, je varno in zelo učinkovito.