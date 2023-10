Prihaja sezona emocionalnih motenj. Pazite se, takšni so simptomi

Vsi smo že slišali, da se nekdo spopada s sezonsko emocionalno motnjo. In potem lahko pride čas, ko zajame tudi nas.

Zima je lahko najlepši letni čas, lahko pa je najhujši. Rekreativci, ki smo navdušeni nad zimskimi športi, skoraj ne poznamo oznake SAD, ampak med nami in okoli nas je vse več ljudi, ki se jim ne ljubi niti na smučke, ker ... Pomagali smo si z babičino biblijo, ki govori o tisoč in še enem domačem zdravilu.

Sezonska emocionalna motnja (SAD) močno prevladuje v najtemnejših zimskih mesecih, decembru, januarju in februarju, ko je malo sončne svetlobe.

Med bolezenske znake spada blaga do srednje težka oblika depresije, nizka raven energije, daljši spanec, želja po sladkorju in škrobu ter pridobitev na telesni teži.

SAD je povezana tudi s hormonom melatoninom, ki ga izdeluje češarika v možganih. Nizka količina svetlobe poveča nastajanje melatonina. Po drugi teoriji sončna svetloba vpliva na raven nekaterih možganskih spojin, ki vplivajo na počutje.

Če se vam zdijo zimski meseci zelo mračni in in otožni, vas bo mogoče potolažila misel, da niste edini s temačnimi občutki. Vaše počutje je lahko močno na psu in ovira normalno življenje.

V tem primeru ne odlašajte in obiščite zdravnika.

Naredite vse, da boste povečali količino naravne svetlobe v stanovanju. Odgrnite zavese in privzdignite zavese. Če veje drevesa zakrivajo okno, jih porežite. V temačnem prostoru, zlasti v kuhinji ali dnevni sobi, kjer prebijete veliko časa, namestite, če je to mogoče, strešno okno.

V sončnih zimskih dneh pojdite na sprehod. Čeprav svetloba v zimskih mesecih nima poletne moči, ima določena količina sončnih žarkov veliko boljši učinek kot sijalke v stanovanju. Vse raziskave so pokazale, da enourni sprehod v zimskih dneh enako učinkovito lajša bolezenske znake sezonske emocionalne motnje kot dvourni sprehod v umetno razsvetljenem prostoru.

Načrtujte najdaljše počitnice v zimskih mesecih in se umaknite na toplo, sončno podnebje.