Pri tej starosti bi morali nehati piti alkohol, opozarja strokovnjak za demenco

Richard Restak, je nevrolog, nevropsihiater in klinični profesor nevrologije na medicinskem centru George Washington University v Washingtonu, D.C. Je avtor uspešnic trinajstih priznanih knjig o možganih.

Strokovnjak za demenco pojasnjuje, pri kateri starosti je priporočljivo prenehati s pitjem alkohola

V knjigi Kako preprečiti demenco dr. Richard Restak razkriva, da uživanje alkoholnih pijač – še posebej redno in v večjih količinah – lahko škoduje zdravju možganov, saj je alkohol »neposreden nevrotoksin«.

Celovit vodič za preprečevanje Alzheimerjeve bolezni in drugih motenj mišljenja priznanega avtorja in strokovnjaka dr. Richarda Restaka

Knjiga Kako preprečiti demenco temelji na načelu, da več, kot vemo o demenci, lažje jo je preprečiti ali vsaj upočasniti njen razvoj. Boljše razumevanje bolezni nam prav tako pomaga pri skrbnejšem in bolj sočutnem ravnanju z družinskimi člani in bližnjimi, ki se soočajo z Alzheimerjevo boleznijo ali drugimi oblikami demence.

Dr. Restak v knjigi raziskuje delovanje uma pri zdravih ljudeh in postopoma prehaja k tistim, ki imajo motnje mišljenja. Pojasnjuje, da demenca obstaja na kontinuumu – od popolnoma normalnega kognitivnega delovanja do skrajnih oblik duševne okvare.

S tem razumevanjem se lahko naučimo, kako vsakodnevne navade, življenjske izbire in vedenje vplivajo na naš položaj na tem kontinuumu ter kako in ali bomo napredovali od ene stopnje k drugi.

Kot kažejo nedavna poročila, so raziskovalci morda na pragu pomembnega preboja pri zdravljenju ali celo ozdravitvi Alzheimerjeve bolezni. Dr. Restak bralcu pomaga razumeti tako pozitivne kot tudi izzivalne posledice novih zdravil, ki bodo kmalu na voljo.

Ob koncu knjige bo bralec spoznal praktične korake, s katerimi lahko vsak dan zmanjša tveganje za razvoj demence, hkrati pa bo pridobil vpogled v prednosti in omejitve novih terapij ter globlje razumevanje miselnih procesov in tega, kako je, ko ti začnejo pešati.

Ker alkohol lahko močno vpliva na naš spomin, Restak priporoča, da ljudje vseh starosti premislijo o svojem odnosu do pitja

»Vprašajte se, zakaj pijete alkohol. Če je odgovor ta, da vam pomaga izboljšati razpoloženje in zmanjšati tesnobo, ste morda v nevarnosti, zato bi bila najboljša rešitev popolna opustitev alkohola,« piše v knjigi.

Če pa občasno spijete kozarec vina ob določenih družabnih priložnostih, pravi, da je tveganje manjše, vendar je vseeno priporočljivo nadzorovati količino popitega alkohola.

Za preprečevanje demence priporoča popolno prenehanje uživanja alkohola po 65. letu starosti

Čeprav je alkohol manjši dejavnik tveganja za Alzheimerjevo bolezen kot pretirano kajenje, Restak opozarja, da lahko škoduje spominu, njegovi učinki pa so lahko še bolj izraziti na telesni gibljivosti.

»Alkohol je treba obravnavati tudi v kontekstu pogostih padcev pri starejših,« opozarja zdravnik.

»Stopnje smrtnosti zaradi padcev naraščajo, zlasti med starejšimi moškimi,« poudarja in dodaja, da se je smrtnost zaradi padcev povečala za 30 % med letoma 2007 in 2016. Po njegovih besedah so padci odgovorni za 70 % nenamernih smrti pri ljudeh, starejših od 70 let, poroča MSN.

Zato je priporočljivo omejiti uživanje alkohola po 65. letu, še posebej če imate druge dejavnike tveganja za padce, kot so zmanjšana moč, atrofija mišic, težave z ravnotežjem ali jemanje zdravil. V tem primeru je uživanje alkohola lahko še posebej nevarno.

Posebna oblika demence, ki jo povzroča alkohol

Obstaja tudi posebna vrsta demence, ki se razvije izključno zaradi pretiranega uživanja alkohola.

To stanje je znano kot Korsakovljev sindrom, ki ga značilno spremlja huda izguba kratkoročnega spomina, pojasnjuje Restak. Je neposredna posledica vpliva alkohola na možgane.

Do tega pride, ker se v telesu zmanjša raven vitamina B1 (tiamina), kar lahko vodi do situacije, v kateri oseba, ki sicer normalno deluje, v eni uri postane zmedena, izgubi ravnotežje, začne omahovati in pade. Najbolj je prizadet spomin na nedavne dogodke.

Ljudje s Korsakovljevim sindromom pogosto izmišljujejo dogodke (konfabulacija), kar pomeni, da če pozabijo, kaj so počeli v torek, in jim nekdo pove, da so jih videli v trgovini, bodo to sprejeli kot resnico in morda celo dodali podrobnosti – ne da bi lagali, saj v zgodbo resnično verjamejo.

Zdravnik opozarja tudi, da lahko pretirano uživanje alkohola zmanjša raven vitamina B12, kar še dodatno vpliva na kognitivne funkcije in splošno zdravje.