Preskoči zajtrk in očisti možgane! Neverjetna moč stradanja, ki lahko prepreči demenco

Preskakovanje zajtrka ne pomeni le zmanjšanja vnosa kalorij, temveč sproži presnovno stikalo, ki preplavi krvni obtok s ketonskimi telesci. Gre za majhne molekule, pridobljene iz maščob, ki jih možgani zlahka vsrkajo.

Najnovejši dokazi kažejo, da se glavna ketonska molekula, β-hidroksibutirat, veže na nepravilno zvite (poškodovane) beljakovine in jih usmerja v celični sistem za reciklažo odpadnih snovi.

Raziskavo vodi dr. John Newman z inštituta Buck Institute for Research on Aging.

Ketonska telesca in možgani

Ko v telesu zmanjka glukoze, jetra začnejo razgrajevati zaloge maščob ter jih pretvarjati v β-hidroksibutirat in njegove sorodnike. V nekaj urah lahko koncentracija teh molekul v krvi preseže 3 milimole na liter, kar so dosegli tudi miši v Newmanovem laboratoriju po enem tednu uživanja ketonskih estrov.

Pri tej koncentraciji β-hidroksibutirat prehaja skozi krvno-možgansko pregrado in se začne vezati na beljakovine, ki so izgubile svojo pravilno prostorsko zgradbo.

Nepravilno zvite beljakovine so lepljive in lahko zablokirajo delovanje celic, podobno kot se vlakna zataknejo v sušilnem stroju. Zgodnja vezava ketonskih telesc nanje zmanjša njihovo topnost in jih označi za odstranitev prek avtofagije, celičnega procesa razgradnje in reciklaže.

»Ketonska telesca neposredno vplivajo na poškodovane in nepravilno zvite beljakovine. Naredijo jih netopne, da jih lahko celica odstrani in ponovno predela,« pojasnjuje dr. Newman.

Molekula, ki čisti možgane

Kemijsko gledano je β-hidroksibutirat štiriogljikova molekula s hidroksilno skupino, ki se nahaja dva atoma stran od njene karboksilne končne skupine.

Ta subtilna sprememba omogoča, da se molekula zagozdi med gube beljakovin, ne da bi tvorila trajne vezi. To so potrdili tudi poskusi, v katerih podobna, a nereaaktivna alkoholna spojina ni povzročila enakega izločanja beljakovin.

Z množično spektrometrijo so raziskovalci identificirali skoraj 300 beljakovin, ki so iz topne prešle v netopno obliko. Mnoge med njimi vsebujejo domene, podobne tubulinu, ki v živčnih celicah tvorijo notranje ogrodje.

Ti strukturni elementi pogosto najprej odpovedo pri Alzheimerjevi bolezni. Če poškodovane dele odstranimo zgodaj, lahko to prepreči kasnejše težave.

Celice so ta nenadni val beljakovinskih agregatov dobro prenesle. V dveh dneh trajajoče ketoze so bili največji skupki že odstranjeni, kar nakazuje, da je proces čiščenja kratek, a zelo učinkovit.

Poskusi z mišmi in njihovi učinki na spomin

Za oceno vpliva v resničnem okolju so raziskovalci 20 mesecev starim mišim (kar ustreza približno 65-letnemu človeku) dajali napitek s ketonskimi estri.

Miši, ki so prejemale ketone, so imele manj amiloidnih oblog v možganih in so se v labirintnih nalogah odrezale bolje kot kontrolne miši, ki so prejemale olje. Ti rezultati potrjujejo ugotovitve iz prejšnjih študij na transgenih miših z Alzheimerjevo boleznijo.

Raven β-hidroksibutirata v krvi je dosegla skoraj 4 milimole na liter in se v štirih urah znižala, a znaki razgradnje beljakovin so vztrajali, kar nakazuje na dolgotrajnejši učinek.

»Ko so prejeli ketonska telesca, so miši znova pridobile sposobnost plavanja,« je dejal doktorski raziskovalec Sidharth Madhavan.

Podobne učinke so zaznali tudi pri glistah vrste Caenorhabditis elegans, gensko spremenjenih za izražanje človeškega amiloida β. Po izpostavljenosti ketonom v mediju so si povrnile gibljivost.

Ti rezultati med vrstami nakazujejo, da mehanizem temelji na osnovni celični biokemiji in ne na posebnostih enega modela.

Prvi znaki tudi pri ljudeh

Ljudje ne potrebujejo laboratorijskih poskusov za dosego ketoze. Že krajši post čez noč ali ketonski napitek za zajtrk lahko dvigne raven ketonov nad 1 milimol na liter.

V šestmesečni, randomizirani študiji je uživanje napitka s srednjeverižnimi trigliceridi (MCT), ki je povzročil podobne ravni ketonov, izboljšalo epizodični spomin pri posameznikih z blagimi kognitivnimi motnjami.

Slikanje možganov v spremljevalni raziskavi je pokazalo, da so ketoni zaobšli slabšo porabo glukoze ter obnovili porabo energije v beli možganovini. Čeprav so bili učinki skromni, podpirajo idejo, da lahko alternativno gorivo nudi več kot zgolj nadomestek kalorij.

Kaj to pomeni za vsakdanje prehranjevanje?

Čeprav popolna ketogena dieta še ni uradno priporočena, se raziskujejo krajši posti, časovno omejeno prehranjevanje in uživanje eksogenih ketonov kot praktični pristopi za sprožitev istega celičnega mehanizma.

Zdravniki opozarjajo, da ketoza ni primerna za vsakogar, zlasti ne za ljudi z inzulinsko odvisno sladkorno boleznijo, vendar lahko večina zdravih odraslih varno doseže blago ketozo za nekaj ur.

Tudi vzdržljivostni športniki, ki so nekoč prisegali na ogljikove hidrate, vse pogosteje eksperimentirajo s ketonskimi esteri med vadbenimi odmori za hitrejšo regeneracijo možganov.

Če bodo prihodnje študije pri ljudeh potrdile razgradnjo beljakovin, bi lahko občasni post ali jutranji odmerek ketonov postal del običajne skrbi za zdravje možganov.

Varen proces staranja možganov s pomočjo ketonskih telesc

Ekipa z inštituta Buck že testira sorodne metabolite, da bi ugotovila, ali kateri od njih presega učinke β-hidroksibutirata, hkrati pa ne povzroča kovinskega okusa ali prebavnih težav.

Raziskujejo tudi, katere vrste možganskih celic imajo največ koristi, saj odstranjevanje toksičnih beljakovin iz astrocitov morda blaži drugačne simptome kot enak proces v nevronih.

Za zdaj to odkritje razširja razumevanje, kako presnova oblikuje usodo možganov. V času, ko se življenjska doba daljša, bi lahko preprosta molekula, ki na ukaz sproži celično reciklažo, pomagala ohranjati jasnost uma.

Študija je bila objavljena v reviji Cell Chemical Biology.