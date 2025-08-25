ZA BOLJŠI ZAČETEK DNEVA

Presenetljivo odkritje šest jutranjih navad, ki dajo več energije kot kava

Ste med tistimi, ki brez jutranje kave sploh ne morete začeti dneva?
Fotografija: Morda boste presenečeni, kako dober je lahko jutranji začetek – tudi brez kave. FOTO: Getty Images
Odpri galerijo
Morda boste presenečeni, kako dober je lahko jutranji začetek – tudi brez kave. FOTO: Getty Images

miroslav-cvjeticanin
Miroslav Cvjetičanin
25.08.2025 ob 07:24
25.08.2025 ob 07:25
miroslav-cvjeticanin
Miroslav Cvjetičanin
25.08.2025 ob 07:24
25.08.2025 ob 07:25

Poslušajte

Čas branja: 2:50 min.

Strokovnjaki pravijo, da obstajajo preproste navade, ki vas zbudijo bolje kot kofein.

Ne le, da po njih ne boste nervozni ali utrujeni že čez dve uri, temveč boste imeli več energije čez cel dan.

Izpostavljamo šest preprostih jutranjih navad, ki vas zbujajo bolje kot kava. Odkrijte, kako vas sonce, gibanje, meditacija, hvaležnost in hladna voda napolnijo z energijo za ves dan.

1. Sončna svetloba – naravni budilnik

Jutranje sonce dela čudeže. Telo prebudi tako, da zmanjša melatonin (hormon spanja) in poveča kortizol (naravni stimulans). Če ne morete ven, se postavite k oknu in pustite, da sonce obsije vaš obraz. Brez očal in brez ekrana – samo vi in naravna svetloba.

2. Meditacija in dihanje – mir za moč

Pet minut tišine z zaprtimi očmi lahko nadomesti eno kavo. Meditacija umiri stres, globoko dihanje pa v nekaj trenutkih prebudi telo in glavo. Dolgoročno pa takšna rutina krepi odpornost in notranji mir.

3. Dnevnik hvaležnosti – recept za srečnejši dan

Strokovnjaki svetujejo: zjutraj si zapišite tri stvari, za katere ste hvaležni. Že kratek seznam spremeni razpoloženje, dvigne dopamin in vas pripravi, da v dnevu lažje opazite pozitivne trenutke.

image_alt
Zakaj se tako težko odpovemo kavi? Kardiolog razkriva, kako nam skodelica kave lahko poruši telo

4. Gibanje – jutranji turbo

Pozabite na uro teka ali fitnes ob petih zjutraj. Dovolj je nekaj minut raztezanja, nekaj jogijskih položajev ali kratka hoja okoli bloka. Gibanje spodbuja cirkulacijo, dvigne energijo in vas zbudi bolje kot dvojna kava.

5. Petje in glas – nenavadna skrivnost

Petje pod prho ni le zabava. Poveča vibracijo glasu, stimulira živčni sistem in sprosti telo. Že nekaj minut mrmranja ali izgovarjanja samoglasnikov poskrbi, da se počutite lahkotnejše in boljše.

image_alt
Kaj jesti med hojo v hribe, da ne zmanjka energije

6. Hladna voda – šok, ki zbudi

Če želite instanten »nalet«, si obraz umijte s hladno vodo ali skočite pod mrzel tuš. Hladna voda aktivira simpatični živčni sistem, dvigne koncentracijo in vas poživi kot redko kaj drugega. Ob rednem ponavljanju pa celo izboljša odpornost na stres.

Vsaka od teh navad deluje v sozvočju z naravnimi ritmi telesa. Namesto kratkotrajnega kofeinskega »buma« ponujajo dolgotrajno energijo, boljše razpoloženje in več notranjega miru.

Morda boste presenečeni, kako dober je lahko jutranji začetek – tudi brez kave.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

jutro zdravje energija spanje šport in rekreacija Dobro jutro

Priporočamo

Premium
Temperature usodne: ovčarja poginila v pregretem avtu, lastnica ju je pustila na parkirišču
Več kot polovica proti oblasti, Logarjevi Demokrati izgubljajo podporo
Po prerokbi Babe Vange trije astrološki znaki nikoli ne bodo imeli sreče
Premium
Napad na Slovenko in Slovenca pri Umagu: zlomljen nos je lahka poškodba?!

Predstavitvene informacije

 
Promo

Merkur zavarovalnica Poslovna etapa prvič na L’Étape Slovenia by Tour de France

 
Promo

Občutno ceneje: Ta trgovec niža cene hrane

 
Promo

Kaj pravi uradno sodno obvestilo?

 
Promo

So vam rekli, da je nemogoče? Motili so se!

 
Promo

Kako do zdravih domačih citrusov: nasveti za bujno rast in bogate plodove

 
Promo

Na Triglav teku tudi zgodba dekleta, ki po raku premaguje 10 km traso

 
Promo Photo

Otok Lanzarote – popolna izbira na Kanarskih otokih

 
Promo

Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

Komentarji:

Priporočamo

Premium
Temperature usodne: ovčarja poginila v pregretem avtu, lastnica ju je pustila na parkirišču
Več kot polovica proti oblasti, Logarjevi Demokrati izgubljajo podporo
Po prerokbi Babe Vange trije astrološki znaki nikoli ne bodo imeli sreče
Premium
Napad na Slovenko in Slovenca pri Umagu: zlomljen nos je lahka poškodba?!

Izbrano za vas

 
Promo

Kako do zdravih domačih citrusov: nasveti za bujno rast in bogate plodove

 
Promo

Na Triglav teku tudi zgodba dekleta, ki po raku premaguje 10 km traso

 
Promo Photo

Otok Lanzarote – popolna izbira na Kanarskih otokih

 
Promo

Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

Predstavitvene informacije

 
Promo

Merkur zavarovalnica Poslovna etapa prvič na L’Étape Slovenia by Tour de France

 
Promo

Občutno ceneje: Ta trgovec niža cene hrane

 
Promo

Kaj pravi uradno sodno obvestilo?

 
Promo

So vam rekli, da je nemogoče? Motili so se!

 
Promo

Kako do zdravih domačih citrusov: nasveti za bujno rast in bogate plodove

 
Promo

Na Triglav teku tudi zgodba dekleta, ki po raku premaguje 10 km traso

 
Promo Photo

Otok Lanzarote – popolna izbira na Kanarskih otokih

 
Promo

Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.