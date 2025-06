Presenetljivo odkritje: Kurkuma zelo koristi holesterolu, pritisku in možganom

Nova obsežna znanstvena analiza kaže, da ima kurkuma, predvsem njen aktivni sestavni del, kurkumin številne potencialne koristi za zdravje, ki presegajo že znane protivnetne učinke.

Najnovejši pregled obstoječih študij, objavljen v znanstveni reviji Frontiers in Pharmacology, je združil podatke iz več sistematičnih pregledov in metaanaliz. Namen raziskave je bil oceniti varnost in učinkovitost kurkumina pri izboljšanju različnih zdravstvenih kazalnikov.

V analizo je bilo vključenih 25 študij z različnih koncev sveta. Dnevni odmerki kurkumina so se gibali od 50 do 6000 miligramov, obdobja jemanja pa od enega dneva do enega leta. V študijah so kurkumo primerjali s placebom, običajnim zdravljenjem ali drugimi oblikami oskrbe.

Ugotovitve: Kaj lahko kurkuma resnično izboljša?

Rezultati analize so potrdili že znane učinke kurkume na znižanje vnetnih markerjev, kot sta C-reaktivni protein (CRP) in tumorski nekrozni faktor-alfa (TNF-α). Poleg tega pa je raziskava razkrila tudi nekaj manj znanih, a pomembnih koristi:

Krvni tlak: Kurkuma lahko zniža sistolični krvni tlak v povprečju za približno 2 mmHg in diastoličnega za manj kot 1 mmHg. Učinek ni bil izrazit pri osebah z določenimi jetrnimi boleznimi.

Holesterol in trigliceridi: Kurkumin lahko zniža skupni holesterol, trigliceride in »slabi« LDL-holesterol, medtem ko rahlo poveča »dobri« HDL-holesterol. Vendar pri ljudeh s sladkorno boleznijo tipa 2 ti učinki niso bili statistično pomembni.

Kognitivno zdravje: Kurkumin lahko zmanjša simptome tesnobe in depresije ter poveča raven beljakovine BDNF, ki je ključna za delovanje možganov. Pri starejših ljudeh brez demence je bila zaznana izboljšana kognitivna funkcija. Vendar učinki pri osebah z Alzheimerjevo boleznijo niso bili potrjeni, v nekaterih primerih so se kognitivni rezultati celo poslabšali.

Menstrualne težave: Kurkumin je učinkovito zmanjšal resnost menstrualnih krčev in simptomov predmenstrualnega sindroma (PMS), vključno z bolečino, spremembami razpoloženja in vedenjskimi težavami.

Ali obstajajo stranski učinki?

Večina študij ni zaznala resnih stranskih učinkov. Poročali pa so o blažjih težavah s prebavili, kot so napihnjenost, slabost, bolečine v trebuhu, driska ali zaprtje. Pomembno je tudi poudariti, da so bile nekatere analizirane študije metodološko manj zanesljive, kar lahko vpliva na kakovost dokazov.

Kaj to pomeni za vsakdanje življenje?

Kurkumo je enostavno vključiti v vsakodnevno prehrano, kot začimbo pri kuhanju, dodatek v smutijih, čajih ali v obliki prehranskih dopolnil. Čeprav ne gre za čudežno rešitev, lahko kurkuma, ob zmerni in premišljeni uporabi, podpira zdravje sklepov, presnove in možganov.

Vendar strokovnjaki opozarjajo: učinki kurkume se med posamezniki razlikujejo, zato je priporočljivo, da se pred dolgotrajno uporabo prehranskih dopolnil posvetujete z zdravnikom ali farmacevtom.

Kurkuma ni le priljubljena začimba, temveč tudi potencialno koristno dopolnilo za izboljšanje zdravja. Znanstveni dokazi kažejo na njeno vlogo pri obvladovanju kroničnega vnetja, uravnavanju holesterola, krvnega tlaka ter pri duševnem zdravju in ženskih hormonskih težavah. A kot pri vseh naravnih dodatkih velja, zmerno, premišljeno in na podlagi preverjenih informacij.