Presenetljive koristi uživanja žuželk: Zdravo za telo in planet

Ko razmišljamo o prihodnosti prehrane, si verjetno le redko kdo predstavlja čričke, mokarje ali kobilice na krožniku. Pa vendar so prav žuželke ena izmed najbolj obetavnih rešitev za dva velika svetovna izziva: prehrano rastoče (in starajoče se) populacije ter boj proti podnebnim spremembam.

Do leta 2050 naj bi svetovno prebivalstvo doseglo deset milijard, s tem pa se bo močno povečala tudi potreba po hrani, zlasti po beljakovinah. Starejši odrasli potrebujejo več beljakovin, da ohranjajo zdravje in samostojnost, vendar jih pogosto ne zaužijejo dovolj.

Obenem pa tradicionalna pridelava mesa (govedina, svinjina, piščanec) močno obremenjuje okolje, porablja ogromne količine zemlje, vode in energije, hkrati pa povzroča velike izpuste toplogrednih plinov.

Zakaj žuželke?

Žuželke so bogat vir visokokakovostnih beljakovin ter vsebujejo zdrave maščobe, vitamine in minerale, kot sta železo in cink. Nekatere vrste so celo bolj hranljive kot piščančje ali goveje meso.

Poleg tega so izjemno trajnostne. Za vzrejo žuželk je potrebnega zelo malo prostora, vode in hrane, hkrati pa povzročajo bistveno manj izpustov. Na primer, za enako količino beljakovin potrebujejo črički kar dvanajstkrat manj krme kot govedo.

To jih uvršča med odlične kandidate za prehransko prihodnost, še posebej v državah, ki si prizadevajo zmanjšati vpliv na okolje, obenem pa zagotoviti hranljivo prehrano tudi starejšim, ki so bolj izpostavljeni izgubi mišične mase in krhkosti.

Oviran preboj v vsakdanjo prehrano

Kljub številnim prednostim uživanje žuželk večini ljudi še vedno ni blizu. Raziskave kažejo, da se ljudje pogosto odzovejo z odporom, zaradi občutka gnusa, nepoznavanja priprave ter skrbi glede okusa in teksture. Pogosti komentarji: »To mi je preprosto odvratno« ali »V redu, dokler ne vidim nog, ki štrlijo ven.«

Kako povečati sprejemljivost?

Način postrežbe žuželk ima velik vpliv. Ljudje so precej bolj pripravljeni poskusiti živila iz žuželk, če so te mlete v prah in dodane že znanim živilom, kot so proteinske ploščice, testenine, kruh ali burgerji. V tej obliki ne spominjajo več na žuželke, temveč postanejo le ena izmed sestavin.

Pomemben dejavnik je tudi izobraževanje. Ko ljudje izvedo, kako lahko uživanje žuželk koristi okolju in podpira zdravo staranje, se večkrat odločijo za preizkus. Nekateri udeleženci raziskav so po predstavitvi koristi spremenili mnenje: »Nisem vedel, da vsebujejo toliko beljakovin in so dobre za planet. Poskusil bi, če je okus v redu.«

Pot do vsakdanjega krožnika

Uveljavitev žuželk v prehrani ne zahteva le dobrega okusa, temveč tudi zaupanja. Jasna pravila in prehranski standardi lahko pomagajo zmanjšati zadržke. Pomembno vlogo imajo tudi trgovine in proizvajalci živil, ki morajo izdelke iz žuželk ponuditi po dostopnih cenah in na vidnih mestih.

Šole, fakultete in lokalne skupnosti lahko pripomorejo k normalizaciji s kuharskimi prikazi, pokušnjami in izobraževalnimi kampanjami. Več kot bo pozitivnih izkušenj in osebnih priporočil, prej bo uživanje žuželk prešlo iz »čudnega« v »običajno«.

Hrana prihodnosti?

Čeprav bo uvajanje trajalo, žuželke ponujajo pomembne koristi za zdravje, zlasti pri starejših, in hkrati pomagajo pri varovanju okolja. Ključ do uspeha je v razumevanju koristi, zmanjševanju občutka nelagodja ter vključevanju žuželk v znana in priljubljena živila.

S pravo kombinacijo znanosti, izobraževanja in pametnega trženja bi se lahko v bližnji prihodnosti vsi znašli ob obroku, bogatem z beljakovinami iz žuželk.