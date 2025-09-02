TO MORATE POZNATI

Preprosto japonsko pravilo prehranjevanja, ki zelo pomaga pri hujšanju

Ta pristop zmanjšuje tveganje za prekomerno telesno težo in kronične bolezni.
Fotografija: V praksi to pomeni, da naj bi moški, ki običajno potrebujejo 2.500 kalorij na dan, omejili vnos na največ 1.900 kcal, ženske pa z 2.000 na približno 1.400 kcal dnevno. FOTO: Matej Družnik 
Odpri galerijo
V praksi to pomeni, da naj bi moški, ki običajno potrebujejo 2.500 kalorij na dan, omejili vnos na največ 1.900 kcal, ženske pa z 2.000 na približno 1.400 kcal dnevno. FOTO: Matej Družnik 

miroslav-cvjeticanin
Miroslav Cvjetičanin
02.09.2025 ob 09:34
02.09.2025 ob 09:34
miroslav-cvjeticanin
Miroslav Cvjetičanin
02.09.2025 ob 09:34
02.09.2025 ob 09:34

Ali obstaja preprosta skrivnost, ki bi vam lahko pomagala izgubiti odvečne kilograme?

Japonci jo poznajo že stoletja. Imenuje se »hara hachi bun me«, kar pomeni: jej, dokler nisi 80-odstotno sit.

Gre za pravilo, ki se ne osredotoča toliko na izbiro hrane, temveč na nadzor velikosti porcij.

Ideja je preprosta – nehajte jesti, ko občutite, da ste skoraj siti, in s tem zmanjšajte vnos kalorij. Tak pristop velja za eno od skrivnosti dolgoživosti prebivalcev japonskega otoka Okinava, ki slovijo po svojem zdravju in visoki kakovosti življenja.

Zaradi tega prehranskega načina naj bi Okinavčani nekoč zaužili le okoli 1.900 kalorij na dan, kar se je odražalo v nižjem indeksu telesne mase pri starejših v primerjavi z vrstniki po svetu.

image_alt
Je jutranja rekreacija pred službo res pametna izbira za boljše počutje?

Pravilo »80 odstotkov« se ujema tudi z nasveti za hujšanje, ki jih daje NHS (britanska zdravstvena služba). Ta priporoča zmanjšanje dnevnega energijskega vnosa za približno 600 kcal, kar vodi do postopnega in zdravega hujšanja.

V praksi to pomeni, da naj bi moški, ki običajno potrebujejo 2.500 kalorij na dan, omejili vnos na največ 1.900 kcal, ženske pa z 2.000 na približno 1.400 kcal dnevno.

Deluje pravilo 80 odstotkov?

Raziskava med 330 moškimi, ki so upoštevali omenjeno pravilo, je pokazala, da so zaužili manj kalorij – povprečno 1.997 na dan. Poleg tega so jedli manj obrokov na osnovi žit in več zelenjave kot tisti, ki pravila niso upoštevali. Zaključek raziskave je bil jasen: moški, ki so se držali pravila, so imeli bolj zdrave prehranske navade.

image_alt
5 živil, ki jih nikoli ne kombinirajte s kavo

Nekatere študije nakazujejo, da lahko zmanjšanje vnosa kalorij za približno 30 odstotkov prispeva k daljši življenjski dobi in pomaga ohranjati zdravo telesno težo. Ta pristop zmanjšuje tveganje za prekomerno telesno težo in kronične bolezni.

Za povprečno zdravo osebo zmanjšanje vnosa kalorij na ta način omogoča varno in trajnostno izgubo približno 0,5 do 1 kilograma na teden.

Kaj svetujejo strokovnjaki?

Priporočila za zdravo hujšanje poudarjajo uživanje veliko sadja in zelenjave, živil z visoko vsebnostjo vlaknin ter polnozrnatih izdelkov, kot so krompir, rjavi riž in polnozrnate testenine. Prav tako je smiselno omejiti sol, saj lahko njen presežek zviša krvni tlak, kar je posebej nevarno za osebe z debelostjo.

Preden se odločite za večje spremembe prehrane z namenom hujšanja, je nujno, da se posvetujete z zdravnikom ali strokovnjakom za prehrano. Le tako boste hujšali varno in dolgoročno uspešno.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

japonsko pravilo prehranjevanja hara hachi bun me hujšanje z manj kalorijami štetje kalorij zdrav način življenja zdravje hujšanje

Priporočamo

Del Slovenije že pod vodo, najhujše šele prihaja (FOTO in VIDEO)
Panika: Melania Trump v bolnišnici ...
Groza na Hvaru: modras ugriznil deklico (5) na plaži, rešili so jo v zadnjem trenutku
Kaos na ulicah prestolnice: Fazani so bili vsi posprejani in popisani, pa zelo objestni (FOTO)

Predstavitvene informacije

 
Promo

Nov pripomoček za vse, ki iščejo varno alternativo

 
Promo

Ljubljana in Zagreb kot svetli evropski izjemi

 
Promo

Zakaj mladi tako množično odhajajo v tujino?

 
Promo

Prava paša za oči: tako je lahko videti tudi vaš dom

 
Promo

»Ko slišimo, da smo nekomu rešili življenje, vemo, zakaj to počnemo«

 
Promo

Diastaza rektusov: Vzroki, simptomi in možnosti zdravljenja

 
Promo Photo

Zato je jesen pravi čas za počitnice v Sredozemlju!

 
Promo

Kateri bodo najbolj zanimivi dogodki v prihodnjih dveh letih?

Komentarji:

Priporočamo

Del Slovenije že pod vodo, najhujše šele prihaja (FOTO in VIDEO)
Panika: Melania Trump v bolnišnici ...
Groza na Hvaru: modras ugriznil deklico (5) na plaži, rešili so jo v zadnjem trenutku
Kaos na ulicah prestolnice: Fazani so bili vsi posprejani in popisani, pa zelo objestni (FOTO)

Izbrano za vas

 
Promo

»Ko slišimo, da smo nekomu rešili življenje, vemo, zakaj to počnemo«

 
Promo

Diastaza rektusov: Vzroki, simptomi in možnosti zdravljenja

 
Promo Photo

Zato je jesen pravi čas za počitnice v Sredozemlju!

 
Promo

Kateri bodo najbolj zanimivi dogodki v prihodnjih dveh letih?

Predstavitvene informacije

 
Promo

Nov pripomoček za vse, ki iščejo varno alternativo

 
Promo

Ljubljana in Zagreb kot svetli evropski izjemi

 
Promo

Zakaj mladi tako množično odhajajo v tujino?

 
Promo

Prava paša za oči: tako je lahko videti tudi vaš dom

 
Promo

»Ko slišimo, da smo nekomu rešili življenje, vemo, zakaj to počnemo«

 
Promo

Diastaza rektusov: Vzroki, simptomi in možnosti zdravljenja

 
Promo Photo

Zato je jesen pravi čas za počitnice v Sredozemlju!

 
Promo

Kateri bodo najbolj zanimivi dogodki v prihodnjih dveh letih?

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.