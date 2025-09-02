Preprosto japonsko pravilo prehranjevanja, ki zelo pomaga pri hujšanju

Ali obstaja preprosta skrivnost, ki bi vam lahko pomagala izgubiti odvečne kilograme?

Japonci jo poznajo že stoletja. Imenuje se »hara hachi bun me«, kar pomeni: jej, dokler nisi 80-odstotno sit.

Gre za pravilo, ki se ne osredotoča toliko na izbiro hrane, temveč na nadzor velikosti porcij.

Ideja je preprosta – nehajte jesti, ko občutite, da ste skoraj siti, in s tem zmanjšajte vnos kalorij. Tak pristop velja za eno od skrivnosti dolgoživosti prebivalcev japonskega otoka Okinava, ki slovijo po svojem zdravju in visoki kakovosti življenja.

Zaradi tega prehranskega načina naj bi Okinavčani nekoč zaužili le okoli 1.900 kalorij na dan, kar se je odražalo v nižjem indeksu telesne mase pri starejših v primerjavi z vrstniki po svetu.

Pravilo »80 odstotkov« se ujema tudi z nasveti za hujšanje, ki jih daje NHS (britanska zdravstvena služba). Ta priporoča zmanjšanje dnevnega energijskega vnosa za približno 600 kcal, kar vodi do postopnega in zdravega hujšanja.

V praksi to pomeni, da naj bi moški, ki običajno potrebujejo 2.500 kalorij na dan, omejili vnos na največ 1.900 kcal, ženske pa z 2.000 na približno 1.400 kcal dnevno.

Deluje pravilo 80 odstotkov?

Raziskava med 330 moškimi, ki so upoštevali omenjeno pravilo, je pokazala, da so zaužili manj kalorij – povprečno 1.997 na dan. Poleg tega so jedli manj obrokov na osnovi žit in več zelenjave kot tisti, ki pravila niso upoštevali. Zaključek raziskave je bil jasen: moški, ki so se držali pravila, so imeli bolj zdrave prehranske navade.

Nekatere študije nakazujejo, da lahko zmanjšanje vnosa kalorij za približno 30 odstotkov prispeva k daljši življenjski dobi in pomaga ohranjati zdravo telesno težo. Ta pristop zmanjšuje tveganje za prekomerno telesno težo in kronične bolezni.

Za povprečno zdravo osebo zmanjšanje vnosa kalorij na ta način omogoča varno in trajnostno izgubo približno 0,5 do 1 kilograma na teden.

Kaj svetujejo strokovnjaki?

Priporočila za zdravo hujšanje poudarjajo uživanje veliko sadja in zelenjave, živil z visoko vsebnostjo vlaknin ter polnozrnatih izdelkov, kot so krompir, rjavi riž in polnozrnate testenine. Prav tako je smiselno omejiti sol, saj lahko njen presežek zviša krvni tlak, kar je posebej nevarno za osebe z debelostjo.

Preden se odločite za večje spremembe prehrane z namenom hujšanja, je nujno, da se posvetujete z zdravnikom ali strokovnjakom za prehrano. Le tako boste hujšali varno in dolgoročno uspešno.