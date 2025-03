Preprosti načini za odpravo zadaha po česnu: Kaj storiti po obroku

Česen krepi imunski sistem, njegove antibakterijske, antivirusne, protiglivične, antiparazitske in antioksidativne lastnosti pa pomagajo preprečevati okužbe.

Raziskave potrjujejo tudi, da je lahko odlična preventiva pred številnimi vrstami raka.

To dobro vedo že naše mame in babice, ki so se pogosto zanašale na ta naravni pripomoček. A žal ima eno neprijetno posledico – močan vonj česna, ki lahko ostane v ustih še ure po zaužitju.

Zakaj česen tako dolgo oddaja močan vonj?

Razlog je v tem, da se med prebavo v krvni obtok sproščajo žveplove spojine, ki se nato izločajo tudi skozi dihanje. Zaradi tega ustne vodice ne bodo pomagale pri prikrivanju značilnega vonja česna.

Toda nekatere vrste hrane lahko to težavo rešijo. Raziskovalci so ugotovili, da lahko uživanje jabolk, zelene solate, cikorije, zelene, krompirja, peteršilja, mete, bazilike ali gob ob česnu ali takoj po njem pomaga nevtralizirati njegov vonj.

Ta živila vsebujejo fenole, spojine, ki s česnovimi žveplovimi komponentami reagirajo v kemijskem procesu ter zmanjšajo njihov intenziven vonj.

To so dokazali s pomočjo masnega spektrometra, naprave, ki analizira molekule na podlagi njihove mase. Po zaužitju omenjenih živil so pri prostovoljcih zaznali znatno nižjo raven žvepla v izdihanem zraku.

Največ fenolov vsebuje meta, raziskovalce pa je presenetilo tudi, kako učinkovito vonj po česnu nevtralizira že list solate, kljub temu da vsebuje precej manj fenolnih spojin.

Česen kot naravni doping: Zakaj je koristen za športnike

Česen (Allium sativum) je že tisočletja znan po svojih zdravilnih lastnostih, v sodobni prehrani športnikov pa se vse bolj prepoznava kot naravni ergogeni pripomoček, ki lahko izboljša vzdržljivost, pospeši okrevanje in okrepi imunski sistem.

Povečanje vzdržljivosti in zmogljivosti

Zgodovinski zapisi kažejo, da so ga uporabljali že antični olimpijci in egipčanski sužnji za večjo fizično vzdržljivost. Raziskave potrjujejo, da česen pomaga pri:

Izboljšanju oskrbe mišic s kisikom – zaradi širjenja krvnih žil (vazodilatacije) pomaga pri boljši prekrvavitvi.

Zmanjševanju utrujenosti – aktivne spojine v česnu, kot je alicin, lahko zmanjšajo oksidativni stres in vplivajo na mitohondrijsko funkcijo, kar pomeni več energije za mišice.

Zniževanju mlečne kisline – česen lahko pomaga pri hitrejšem odstranjevanju mlečne kisline, kar zmanjšuje bolečine v mišicah po intenzivnem treningu.

Pospešeno okrevanje in zaščita pred poškodbami

Protivnetne lastnosti – alicin in drugi žveplovi spojini v česnu pomagajo pri zmanjšanju vnetja in bolečin po vadbi. Antioksidativni učinek – ščiti mišice pred prostimi radikali, ki nastajajo med intenzivno vadbo.

Hitrejša regeneracija mišic – česen povečuje proizvodnjo glutationa, močnega antioksidanta, ki sodeluje pri obnovi tkiv.

Krepitev imunskega sistema

Intenzivna vadba lahko začasno oslabi imunski sistem, kar povečuje tveganje za okužbe. Česen ima močne protibakterijske, protivirusne in protiglivične lastnosti, kar lahko zmanjša tveganje za bolezni, ki bi športnika prisilile v premor.

Uravnavanje krvnega tlaka in holesterola

Športniki, zlasti tisti z visoko intenzivnimi treningi, morajo paziti na zdravje srca.

Znižuje krvni tlak – pomaga pri sprostitvi žilnih sten in izboljšanju pretoka krvi.

Uravnava holesterol – zmanjšuje raven slabega LDL holesterola in zvišuje raven koristnega HDL holesterola.

Naravna podpora pri hujšanju in metabolizmu

Česen spodbuja presnovo maščob in lahko pomaga pri uravnavanju telesne mase, saj vpliva na delovanje hormonov, povezanih z izgorevanjem maščob (npr. leptin in adiponektin).

Kako ga vključiti v športno prehrano?

Surov česen – na tešče ali vmešan v solate, namaze in juhe.

Fermentiran črni česen – vsebuje več antioksidantov in ima blažji okus.

Česnov ekstrakt ali kapsule – za tiste, ki ne prenesejo močnega okusa ali vonja.

Česnovo olje – primerno za dodajanje jedem ali kot dodatek k prehrani.

Česen je naravni superživilo, ki lahko športnikom pomaga pri izboljšanju vzdržljivosti, hitrejši regeneraciji in zaščiti pred boleznimi. Čeprav ni čudežno zdravilo, je v kombinaciji z uravnoteženo prehrano in treningom močan zaveznik pri doseganju vrhunskih rezultatov.