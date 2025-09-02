VSE IMAMO DOMA

Preprosta živila, ki lahko znatno zmanjšajo tveganje za bolezni srca in prezgodnjo smrt

S temi enostavnimi spremembami lahko Slovenci močno pripomoremo k zmanjšanju tveganja za bolezni srca in prezgodnjo smrt, hkrati pa izboljšamo splošno zdravje in počutje.
Fotografija: Dodajanje živil, bogatih s kalijem, kot so banane, brokoli, špinača in losos ima lahko večji pozitivni učinek na zdravje srca in krvni tlak kot zgolj zmanjšanje soli v prehrani. FOTO: Getty Images
Dodajanje živil, bogatih s kalijem, kot so banane, brokoli, špinača in losos ima lahko večji pozitivni učinek na zdravje srca in krvni tlak kot zgolj zmanjšanje soli v prehrani. FOTO: Getty Images

miroslav-cvjeticanin
Miroslav Cvjetičanin
02.09.2025 ob 12:43
Uživanje listnate zelenjave in živil, kot so banane, lahko znatno zmanjša tveganje za bolezni srca, nepravilni srčni utrip in prezgodnjo smrt – nekatere raziskave navajajo celo do 25-odstotno zmanjšanje tveganja.

Živila, bogata s kalijem, kot so losos, brokoli, špinača in banane, pomagajo telesu, izločiti odvečno sol (natrij) iz organizma. To zmanjšuje verjetnost bolezni srca in ožilja ter podpira zdrav srčni ritem.

Kako kalij vpliva na srce

Višje ravni kalija v krvi so povezane z nižjim tveganjem za težave s srcem, hospitalizacijo in prezgodnjo smrt. Kalij je ključnega pomena za pravilno delovanje srca, pomanjkanje pa lahko poveča tveganje za aritmije, srčno popuščanje in druge srčne bolezni.

Kaj kažejo raziskave

Študije so pokazale, da lahko dieta, bogata s kalijem, in z malo mesa, ki vsebuje veliko natrija, pozitivno vpliva na zdravje srca. Prav tako višji vnos kalija prispeva k znižanju krvnega tlaka, kar dodatno zmanjšuje tveganje za srčno-žilne bolezni.

Dodajanje živil, bogatih s kalijem, kot so banane, brokoli, špinača in losos ima lahko večji pozitivni učinek na zdravje srca in krvni tlak kot zgolj zmanjšanje soli v prehrani.

Preprosti koraki za zaščito srca

  • Jejte več listnate zelenjave, sadja in rib.
  • Zmanjšajte uživanje predelanih živil in soli.
  • V prehrano vključujte naravne vire kalija, kot so krompir, stročnice, banane in brokoli.
  • Ohranite uravnoteženo prehrano in redno telesno aktivnost.

