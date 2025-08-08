NOVA RAZISKAVA

Preprosta sprememba v prehrani, ki zelo izboljša spanje in splošno počutje

Prehrana čez dan močno vpliva na nočni počitek.
Fotografija: Če imate težave z nespečnostjo ali nemirnim spancem, začnite z majhnimi spremembami, dodajte več zelenjavnih obrokov, posezite po sadju namesto sladkarij, pripravite smuti s špinačo ali si za večerjo privoščite lahko solato. FOTO: Getty Images
Če imate težave z nespečnostjo ali nemirnim spancem, začnite z majhnimi spremembami, dodajte več zelenjavnih obrokov, posezite po sadju namesto sladkarij, pripravite smuti s špinačo ali si za večerjo privoščite lahko solato. FOTO: Getty Images

Janez Kušar
08.08.2025 ob 09:17
08.08.2025 ob 09:18
Janez Kušar
08.08.2025 ob 09:17
08.08.2025 ob 09:18

Ste vedeli, da uživanje več sadja in zelenjave ni dobro le za zdravje, ampak tudi za kakovost spanja?

Prehrana, ki jo zaužijemo čez dan, lahko pomembno vpliva na to, kako hitro zaspimo, kako globoko spimo in kako spočiti se zbudimo.

Sadje in zelenjava vsebujeta številne vitamine, minerale in antioksidante, ki podpirajo delovanje organizma – tudi živčnega sistema.

Živila, bogata z magnezijem, kot so špinača, banane in avokado, sproščajo mišice in pomirjajo telo. Magnezij deluje kot naravni antistresni element, ki pomaga zmanjševati napetost in omogoča globlji, bolj kakovosten spanec.

Vitamin C in vlaknine pripomorejo k mirnejši noči

Poleg magnezija igra pomembno vlogo pri spanju tudi vitamin C, ki ga najdemo v citrusih, jagodah in papriki. Pomaga zniževati raven stresnih hormonov, krepi odpornost in s tem izboljšuje regeneracijo med spanjem. Antioksidanti iz sadja in zelenjave hkrati zmanjšujejo vnetne procese v telesu, ki so lahko skriti krivci za motnje spanja.

K boljšemu spancu prispevajo tudi vlaknine, ki jih vsebujejo jabolka, brokoli in korenje. Vlaknine stabilizirajo raven krvnega sladkorja in preprečujejo nenadne skoke energije, ki lahko ponoči povzročijo prebujanje ali težave z uspavanjem.

Majhne spremembe, velik učinek

Uživanje več rastlinske hrane spodbuja tudi druge zdrave navade, kot so boljša hidracija, manj uživanja kofeina, sladkorja in predelanih živil, ki dokazano negativno vplivajo na kakovost spanja.

image_alt
Nevarna poletna kombinacija: zakaj lubenica in melona ne sodita na isti krožnik

Če imate težave z nespečnostjo ali nemirnim spancem, začnite z majhnimi spremembami, dodajte več zelenjavnih obrokov, posezite po sadju namesto sladkarij, pripravite smuti s špinačo ali si za večerjo privoščite lahko solato.

Vaš spanec se bo izboljšal, s tem pa tudi energija, razpoloženje in splošno počutje. Včasih je rešitev za dober spanec bližje, kot si mislimo – na krožniku.

spanje utrujenost nespečnost dober spanec prehrana

