NOVA RAZISKAVA

Preprost trik za hujšanje po 50. letu: sprehod po obroku namesto stroge diete

Ali hoja po obroku res pomaga izgubiti kilograme?
Fotografija: Kratki sprehodi po obrokih so lahko majhna sprememba v vsakdanjiku, ki pa prinaša velike koristi – še posebej, če jih vključimo v dolgoročen zdrav življenjski slog. FOTO: Manushot/Shutterstock
Odpri galerijo
Kratki sprehodi po obrokih so lahko majhna sprememba v vsakdanjiku, ki pa prinaša velike koristi – še posebej, če jih vključimo v dolgoročen zdrav življenjski slog. FOTO: Manushot/Shutterstock

miroslav-cvjeticanin
Miroslav Cvjetičanin
26.08.2025 ob 11:00
miroslav-cvjeticanin
Miroslav Cvjetičanin
26.08.2025 ob 11:00

Poslušajte

Čas branja: 3:33 min.

To vprašanje si zastavlja vse več ljudi, ki želijo shujšati ali izboljšati svoje zdravje. Znanstvene raziskave kažejo, da sprehod po obroku ne prinaša le dobrega občutka, ampak lahko pomaga tudi pri uravnavanju krvnega sladkorja in dolgoročno podpira hujšanje.

Majhna raziskava, objavljena v International Journal of General Medicine, je primerjala hojo takoj po obroku s hojo eno uro kasneje.

Čeprav je v njej sodelovalo le nekaj udeležencev, so ti izgubili med 1,5 in 3 kilograme ter izboljšali raven sladkorja v krvi. Zaradi majhnega vzorca rezultatov sicer ni mogoče posploševati, a nakazujejo pozitiven trend.

Bolj obsežna raziskava, objavljena v European Journal of Physiology, je pokazala, da nizko- do zmerno intenzivna telesna aktivnost (tudi hoja) takoj po zajtrku občutno zniža krvni sladkor. Če se vadba opravi pred obrokom ali več ur kasneje, takšnega učinka ni.

Podobno ugotavlja tudi raziskava v reviji Sports Medicine, kjer avtorji poudarjajo: »Najboljši način za obvladovanje porasta sladkorja v krvi je telesna aktivnost neposredno po obroku.« Najboljše rezultate dosežemo, če se na sprehod odpravimo čim prej po obroku.

Še dodatno so koristi potrdili strokovnjaki v raziskavi, objavljeni v Diabetes Care. Primerjali so tri 15-minutne sprehode po obrokih z enim 45-minutnim sprehodom v dnevu. Obe metodi sta izboljšali uravnavanje krvnega sladkorja, a krajši sprehodi po obrokih so se izkazali za še učinkovitejše, predvsem zvečer.

Povezava med krvnim sladkorjem in hujšanjem

Sprehod po obroku sam po sebi ne bo povzročil hujšanja, če ne ustvarimo kaloričnega primanjkljaja. A boljša kontrola krvnega sladkorja lahko pomaga pri obvladovanju teka in preprečevanju prenajedanja.

Ko zaužijemo obrok, je naravno, da se raven sladkorja v krvi dvigne. Težava nastane, ko pogosto zaužijemo velike količine sladke hrane, kar vodi v presežek kalorij in sčasoma v inzulinsko odpornost. Ta pomeni, da telo slabše reagira na inzulin, hormon, ki uravnava sladkor v krvi. Posledica je povečan tek, večje kopičenje maščobe in večje tveganje za nastanek sladkorne bolezni tipa 2.

Po drugi strani pa boljša občutljivost na inzulin pomeni lažje uravnavanje teka in manjšo možnost prenajedanja, kar dolgoročno podpira izgubo teže.

image_alt
Presenetljivo odkritje šest jutranjih navad, ki dajo več energije kot kava

Zakaj začeti že danes?

Če imate težave s krvnim sladkorjem ali pa želite preprosto poskrbeti za svoje zdravje, je hoja po obroku eden najpreprostejših ukrepov. Ne potrebujete posebne opreme ali članarin – le nekaj minut časa in dobre volje. Že 10 do 15 minut hoje po kosilu ali večerji lahko prinese občutno razliko.

image_alt
Simptomi pri moških po 50. letu, ki so lahko znak raka prostate

Če ste sicer zdravi in dobro uravnavate krvni sladkor, ni razloga za skrb, kdaj boste hodili. A če želite dodatne koristi, predvsem boljši nadzor nad tekom in energijo, je sprehod po obroku odlična izbira.

Hoja po obroku ne deluje kot čudežna dieta, a je preprost in naraven način, da izboljšamo zdravje, poskrbimo za boljši nadzor krvnega sladkorja in podpremo hujšanje.

Kratki sprehodi po obrokih so lahko majhna sprememba v vsakdanjiku, ki pa prinaša velike koristi – še posebej, če jih vključimo v dolgoročen zdrav življenjski slog.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

hujšanje zdravje krvni sladkor šport in rekreacija zdrav način življenja sprehod

Priporočamo

Grozljive razmere na urgenci: »Mama polulana do glave«, nemalokdo umre na hodniku
Skrivnostna smrt: sina našla mrtvega pred računalnikom, kar je imel na obrazu, ju je šokiralo
Katarina Venturini iskreno o Andreju Škufci: Velikokrat me je naredil žalostno (VIDEO)
Erjavec že vpije: »Jezus Kristus, reši nas te vlade!« (FOTO)

Predstavitvene informacije

 
Promo Photo

Bakerjeva cista: kako se spopasti z bolečinami pod kolenom

 
Promo

Eno ključnih vprašanj sodobnega časa: »​Prvič sem v taki situaciji«

 
Promo

Kranj v znamenju kolesarske evforije: Tour de France prihaja v Slovenijo!

 
Promo

Dve izjemni septembrski glasbeni doživetji

 
Promo

Sladka specialiteta, ki sladokusce navdušuje že sto let

 
Promo

Na Triglav teku tudi zgodba dekleta, ki po raku premaguje 10 km traso

 
Promo

Kako do zdravih domačih citrusov: nasveti za bujno rast in bogate plodove

 
Promo

Občutno ceneje: Ta trgovec niža cene hrane

Komentarji:

Priporočamo

Grozljive razmere na urgenci: »Mama polulana do glave«, nemalokdo umre na hodniku
Skrivnostna smrt: sina našla mrtvega pred računalnikom, kar je imel na obrazu, ju je šokiralo
Katarina Venturini iskreno o Andreju Škufci: Velikokrat me je naredil žalostno (VIDEO)
Erjavec že vpije: »Jezus Kristus, reši nas te vlade!« (FOTO)

Izbrano za vas

 
Promo

Sladka specialiteta, ki sladokusce navdušuje že sto let

 
Promo

Na Triglav teku tudi zgodba dekleta, ki po raku premaguje 10 km traso

 
Promo

Kako do zdravih domačih citrusov: nasveti za bujno rast in bogate plodove

 
Promo

Občutno ceneje: Ta trgovec niža cene hrane

Predstavitvene informacije

 
Promo Photo

Bakerjeva cista: kako se spopasti z bolečinami pod kolenom

 
Promo

Eno ključnih vprašanj sodobnega časa: »​Prvič sem v taki situaciji«

 
Promo

Kranj v znamenju kolesarske evforije: Tour de France prihaja v Slovenijo!

 
Promo

Dve izjemni septembrski glasbeni doživetji

 
Promo

Sladka specialiteta, ki sladokusce navdušuje že sto let

 
Promo

Na Triglav teku tudi zgodba dekleta, ki po raku premaguje 10 km traso

 
Promo

Kako do zdravih domačih citrusov: nasveti za bujno rast in bogate plodove

 
Promo

Občutno ceneje: Ta trgovec niža cene hrane

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.