Preprost trik, ki lahko močno izboljša izgubo telesne maščobe

Vadbo marsikdo vadbo povezuje prav z izgubo maščobe. Zdaj pa so raziskovalci odkrili, da lahko že ena sama, zelo preprosta sprememba v načinu vadbe pomembno vpliva na zmanjšanje telesne maščobe.

Gre za vrstni red vadbe. Mnogi kombinirajo kardio vadbo (tekalna steza, sobno kolo, veslač itd.) in vadbo za moč (uteži, lastna teža), vendar nova raziskava kaže, da je bolje začeti z vadbo za moč in šele nato preiti na aerobno vadbo. To ima pomembne prednosti pri izgubi maščobe.

V študiji so sodelovali mlajši odrasli s prekomerno telesno težo, ki so bili razdeljeni v dve skupini. Ena skupina je trikrat tedensko najprej izvajala vaje za moč, nato pa 30 minut kolesarila. Druga skupina je izvajala iste vaje, vendar v obratnem vrstnem redu – najprej kardio, nato vadba za moč.

Po treh mesecih so vsi sodelujoči izgubili nekaj telesne teže in pridobili mišično maso, vendar je skupina, ki je začela z utežmi, izgubila bistveno več telesne maščobe, predvsem nevarne visceralne maščobe, ki se nabira okoli notranjih organov in je tesno povezana s srčno-žilnimi boleznimi.

Poleg tega so udeleženci, ki so začeli z vadbo za moč, pokazali večje izboljšanje mišične vzdržljivosti in eksplozivne moči. Raziskovalci so zaključili, da vadba za moč pred aerobno vadbo bolje pripravi telo na nadaljnji fizični napor in dolgoročno vodi do celovitejšega izboljšanja telesne pripravljenosti.

Zakaj je vrstni red tako pomemben?

Možna razlaga je, da kardio vadba na začetku močno utrudi telo, kar zmanjša sposobnost za učinkovito izvedbo vaj za moč. Če najprej tečemo 20 minut, imamo pogosto občutek, da nam zmanjka energije za preostanek vadbe. A z novimi spoznanji se zdi, da se bolj izplača najprej stopiti k utežem, šele nato na tekaško stezo.

Preprost trik, ki lahko prinese velike rezultate.