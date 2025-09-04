Prehrana po krvnih skupinah. Ali res deluje in kaj pravi znanost?

Prehrana po krvnih skupinah je spet v ospredju zanimanja, zlasti na družbenih omrežjih, kot je TikTok.

A ali lahko res pomaga pri prebavi, uravnavanju telesne teže in splošnem zdravju?

Preučili smo, kaj pravi znanost.

Kaj je prehrana po krvnih skupinah?

Prehrana po krvnih skupinah temelji na ideji, da bi morali ljudje jesti določena živila glede na svojo krvno skupino.

Koncept je prvič predstavil naturopatski zdravnik Peter D’Adamo v knjigi Eat Right 4 Your Type iz leta 1996. Po njegovem mnenju bi lahko ljudje s tem izboljšali zdravje, podaljšali življenjsko dobo in lažje ohranjali idealno težo.

Priporočila po krvnih skupinah:

Krvna skupina O: visoko beljakovinska prehrana – meso, ribe, sadje in zelenjava; omejitev stročnic in polnozrnatih žit.

Krvna skupina A: vegetarijanska prehrana – veliko sadja, zelenjave in polnozrnatih žit; izogibanje mesu.

Krvni skupini B in AB: uravnotežena prehrana, vključujoč vse skupine živil.

Teorija temelji na povezavi med krvno skupino in prebavo različnih živil ter domnevni koristi za energijo, težo in zmanjšanje tveganja za bolezni.

Znanstveni dokazi: Ali dieta res deluje?

Strokovnjaki opozarjajo, da trenutno ni dovolj znanstvenih dokazov, ki bi potrjevali učinkovitost prehrane po krvnih skupinah.

Sistematični pregled iz leta 2013 ni našel študij, ki bi dokazovale koristi te diete. Študija iz leta 2014 je pokazala nižji BMI, obseg pasu, krvni tlak, holesterol in krvni sladkor pri sledilcih diete, vendar izboljšave niso bile povezane s krvno skupino.

Raziskava iz leta 2021 je potrdila, da krvna skupina ni vplivala na telesno težo, telesno maščobo, krvne lipide ali glikemično kontrolo pri nizkomaščobni veganski prehrani.

Po mnenju strokovnjakov so koristi diete verjetno povezane z zdravo prehrano, ki spodbuja uživanje sadja, zelenjave in izogibanje ultra-predelani hrani, ne pa s krvno skupino same.

Ali krvna skupina vpliva na zdravje?

Nekatere raziskave kažejo, da krvna skupina lahko vpliva na tveganje za določene bolezni:

Ljudje s krvno skupino O imajo nižje tveganje za bolezni srca.

Ljudje s krvno skupino A ali AB imajo višje tveganje za raka želodca.

Krvne skupine A, B in AB so povezane z večjim tveganjem za raka trebušne slinavke.

Kdo naj poskusi prehrano po krvnih skupinah?

Glavna ovira je, da večina ljudi ne pozna svoje krvne skupine. Test lahko opravi zdravnik ali ga razkrijejo pri darovanju krvi.

Strokovnjaki opozarjajo: dieta je zelo predpisana in brez močnih znanstvenih dokazov. Izključevanje celih skupin živil, kot so mlečni izdelki ali pšenica, lahko povzroči nezadosten vnos hranil.

Namesto tega priporočajo sredozemsko dieto, ki je manj omejujoča, vključuje širok nabor živil in je znanstveno podprta kot zdrava izbira.

Prehrana po krvnih skupinah je zanimiva in trendovska, a znanost njene učinkovitosti ne potrjuje. Zdrava in uravnotežena prehrana, bogata s sadjem, zelenjavo in polnozrnatimi živili, ostaja najboljša izbira za dolgotrajno zdravje.