Predstavitev kolesa: Tri kolesa v enem kolesu - kolo troživka

»Trek Domane AL Disc združuje prednosti lahkega aluminijastega okvirja ter zmogljivih in kvalitetnih Shimano komponent.

Udobna »endurance« geometrija in 700x32c široki plašči poskrbijo, da je vsaka vožnja čisti užitek.

Na vsaki vožnji boste želeli kolesariti še dlje, višje in hitreje.« Pravijo prodajalci tega modela kolesa, ki je mešanica med gravel in cestnim dirkalnim kolesom.

Zakaj mešanica?

Originalno je obut v gumi, široki 32 milimetrov z gladkim profilom. To pomeni, da je to kolo zelo udobno za vožnjo po lepih asfaltnih cestah, in je hkrati primerno za vožnjo po lepih makadamskih cestah.

Pravzaprav je to kolo izredno za dolga potovanja, za kolovratenje, vandranje, saj ima na okvirju tudi nastavke za prtljažnike oziroma potovalne torbice.

Kolo Trek Domane AL 4 je pravzaprav troživka! Enkratno kolo za uživače in ne dirkače. Cena: 1.490 evrov.

Tehnične podrobnosti

Velikosti

44cm, 49cm, 52cm, 54cm, 56cm, 58cm, 61cm

Okvir

100 Series Alpha Aluminij, tapered head tube, kabli v okvirju, nastavki za nosilce, 142x12 zapenjalca.

Vilice

Domane karbon, 12x100mm thru axle

Obroči

Bontrager Affinity Disc, Tubeless,

Plašči

Bontrager R1 Hard-Case Lite, 60 tpi, 700x32c

Prestavne ročice

Shimano Tiagra R4725, 10 prestav

Sprednji menjalnik

Shimano Tiagra 4700, 31.8mm

Zadnji menjalnik

Shimano Tiagra 4700, 34T

Gonilka z verižnikoma

Shimano Tiagra 4700, 50/34

Kaseta

Shimano HG500, 11-32, 10 zobnikov, verižnikov

Sedež

Bontrager P3 Verse, steel rails, 145mm širina

Sedežna opora

Bontrager Approved, aluminij, 27.2mm, 8mm »offset«

Krmilo

Bontrager Comp VR-C, aluminij 31.8mm, 100mm doseg, 124mm globina

Toporišče

Bontrager Elite, 31.8mm, 7 stopinjsko

Ttak na krmilu

Bontrager Supertack Perf tape

Zavori

Shimano Tiagra hydraulic disc