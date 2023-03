Predstavitev kolesa: Specialka, ki ima vse, kar imajo najdražje

Ridley Fenix Slic je specialka, ki ima vse, kar imajo »najdražje.« To pomeni, da je okvir iz dobrega karbona, da ima kolutni zavori, da so vsi kabli in pletenice znotraj, torej, skriti, v okvirju. Tako veleva današnja moda, pač.

»Ridley Fenix Slic je vsestransko cestno kolo, ki ponuja vrhunsko razmerje med odličnimi voznimi lastnostmi, nizko težo, togostjo, vzdržljivostjo in udobjem. Kolo je nadvse primerno za vse tiste, ki si želijo udeležiti dirk in udobja na daljših vožnjah.« Razlaga trgovec, ki že vrsto let uvaža to zdaj že legendarno belgijsko znamko koles.

Specialka Ridley Fenix Slic je plod daljšega razvoja skozi tri generacije endurance koles. V letu 2012 so pri pro tour ekipi Lotto Soudal izrazili željo po vsestranskem kolesu, ki bi se odlično odrezalo na tlakovcih. Tako se je rodil Ridley Fenix, ki v sebi zahvaljujoč popolnoma notranji napeljavi kablov združuje nizek aerodinamični odtis in udobje v enem, brez, da bi pri tem prihajalo do izgub moči pri prenosi kolesarjeve moči na pedala.

Zadnji trikotnik kolesa je razvit z mislijo na udobje, kar je inženirjem uspelo z uporabo vitkih cevi, sedežno oporo premera 27,2 mm in ukrivljeno zgornjo cevjo. Cena: 2.155 evrov.

Lastnosti kolesa:

Okvir: Ridley FENIX SLiC Disc Carbon

Oprema: Shimano 105 Disc 2x11p

Obročniki: Shimano RS171 DB Alloy

Kit: Krmilo: 4ZA Cirrus, 4ZA Stratos

Plašči: Vittoria Zaffiro Pro

Velikosti: XS, S, M, L, XL

Barva: 30BS (Bela/Zlata/Črna)