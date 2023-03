Predstavitev kolesa: Makadamkar na m - Merida

Svet vožnje s specialko vstopa v novo dimenzijo cestnega kolesarjenja. Ne tako dolgo nazaj je bil makadam za cestne kolesarje prepovedan. Za gravel kolo Merida Silex 300 nemogoče postane mogoče.

V skladu z oblikovalsko filozofijo uporabnosti in vsestranskosti je silex na voljo s široko paleto možnosti pritrditve prtljage in dodatne opreme, vključno z torbami za okvir in velikimi torbami. Večina modelov je opremljena z enim zobnikom spredaj, kar ima za posledico zmanjšanje teže in manj gibljivih delov. Geometrija kolesa je čisto gorskokolesarska, torej sledi trendu v gravel svetu.

Enostavno in zelo udobno kolo, ki vam bo zelo dolgo služilo. Cena: 1.476 evrov.

Okvir: Silex Lite, Aluminij, BB86 sredina

Vilica: Merida Silex CF2, karbon

Zavore: Tektro Spyre

Sprednji in zadnji disk: Tektro M160

Zavorne ročke: Sram Apex 1-BL

Zadnji menjalnik: Sram Apex 1

Prestave: Sram Apex 1Gonilka: FSA GossamerPnevmatiki: Maxxis Rambler, 700x38C, zložljivi