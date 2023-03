Predstavitev električnega kolesa: Lepotec za v službo

Švicarji znajo delati tudi kolesa, ne samo ure in čokolade in sire. BMC 257 AMP ONE nam je padel v oči, ker je tako čistih, preprostih linij, kot pravijo oblikovalci. V enostavnosti je največ lepote.

Eektrično mestno kolo, ki ga nikoli ne boste hoteli zamenjati. Komaj boste opazili, da gre sploh za električno kolo.

Zmogljiv motor z jermenskim pogonom Bosch Performance CX je v okvirju BMC ICS MTT. Geometrija okvirja je ena sama udobnost. Seveda je kolo namenjeno za vsakdanjo uporabo.

Edini minus, ki ga ima tole kolo, je cena, saj stane celih 5.637 evrov. Ni kaj, Švicarji se bodo vedno cenili. Na fotografiji je moška različica, obstaja tudi ženska, in to v enakih barvah.