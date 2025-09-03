Pravnuk Benita Mussolinija debitiral v prvi italijanski nogometni ligi

Pravnuk italijanskega diktatorja Benita Mussolinija, Romano Floriani Mussolini, je v petek doživel svoj prvi nastop v italijanski Serie A.

Na tekmi med Cremonesejem in Sassuolom je Mussolini vstopil v igro v 82. minuti in odločilno prispeval k zmagi svojega moštva.

Romano, ki je sin dolgoletne evropske poslanke Alessandre Mussolini, se je na igrišče podal kot zamenjava za Alessia Zerbina.

V sodnikovem podaljšku ga je v kazenskem prostoru nepravilno oviral Alieu Fadera, kar je Cremoneseju prineslo enajstmetrovko. Kazen je uspešno izvedel Manuel De Luca, ki je v igro prišel sočasno z Mussolinijem.

»Preveč stvari se je zgodilo v prekratkem času. Mislim, da ne bom nikoli pozabil, kaj se je zgodilo nocoj. Debi v Serie A je vedno bil del mojih sanj,« je po prvem nastopu za Cremonese povedal 22-letni nogometaš, ki na hrbtni strani dresa nosi ime Romano.

Mussolini trenutno nastopa za Cremonese kot posojen igralec rimskega Lazia. Po petkovi zmagi ima Cremonese po dveh krogih italijanskega prvenstva poln izkupiček, kar moštvu daje odličen začetek sezone.