Pozor, ženske so tu

»Nimam časa«, »ne da se mi« ali »utrujena sem« so najpogostejši izgovori žensk za neaktivnost. Nedvomno nežnejši spol v današnjih časih, ko nemalokrat podpira tri vogale v hiši, teže najde čas in je bolj obremenjen z obveznostmi kakor moški, še zlasti mamice z majhnimi otroki.

Potem je tu še občutek krivde zaradi očitajočih pogledov znancev, češ, kaj bodo pa rekli, če me bodo videli teči, medtem ko otroci čakajo.

Kakšna neodgovorna mama. Kolesarke ali tekačice so toliko bolj izpostavljene takim pripombam, saj njihove prostočasne dejavnosti potekajo vsem na očeh.

Vsak začetek je nedvomno težak, prav tako je težak začetek rednega ukvarjanja s športom. Pa vendarle moramo opisano pogledati še z druge plati. Ali ni ravno rekreacija tista stvar v življenju, ki v tisti prosti uri napolni telo s tako potrebno energijo, da laže prenašamo vsakodnevne napore?

Pozor, ženske prihajajo

In razveseljivo je, da se ženske danes po delovniku čedalje bolj ukvarjajo z rekreativnim športom. Gotovo ste opazili, da se lepši spol vse bolj ukvarja z aktivnostmi, ki jih ponujajo fitnes centri, s tekom, kolesarjenjem, tekom na smučeh, vodenimi aktivnostmi poleg že utečenih »tradicionalnih«, kot je aerobika.

Delež žensk na posameznih rekreativnih tekmovanjih v Sloveniji že dosega 40 odstotkov vseh udeležencev, če pa upoštevamo še vse tiste, ki se tovrstnih prireditev ne udeležujejo in raje migajo odmaknjene od množic, lahko rečemo, da se besedna zveza ženske in šport vse bolj približuje besedni zvezi moški in šport.

Naraščajoče število gibanju zavezanih Slovenk se lepo kaže v stalnem dvigovanju števila udeleženk ljubljanskega maratona.

Vedno pa ni bilo tako. Če se pomaknemo nazaj, v antični čas, je bila zgodba popolnoma drugačna, šport je bil izključno moška stvar, saj so bili tekmovalci in gledalci antičnih olimpijskih iger le oni. Ženske so sicer imele svoje tekmovanje oziroma praznovanje v čast boginje Here, t. i. heraja.

Kolesarjenje je ženskam pomagalo pri emancipaciji

Še za konec 19. stoletja, ko je baron Pierre de Coubertin spet oživil zamisel o sodobnih olimpijskih igrah, je za ženske veljalo, da nimajo zmagovalne miselnosti, da so premalo agresivne, da niso sposobne večjih naporov in da se jim znoj ne poda.

Takrat je bila ženska na kolesu izjema, pedale so poganjale le najpogumnejše. Kolesarjenje so jim celo odsvetovali iz zdravstvenih, moralnih in estetskih razlogov, saj naj ženska ob »provokativni drži« med naprezanjem na kolesu ne bi izražala miline, še zlasti ne ob spornem sopihanju in znojenju.

Ker je bilo to obdobje, ko so bile obline celo zaželene, je bilo nasprotnikov ženskega kolesarjenja precej. Na drugi strani pa so bile prav tako vztrajne borke za pravice žensk. Susan B. Anthony je leta 1896 izjavila, da ni nič bolj pomagalo ženskam pri emancipaciji kakor kolo, ki jim je prineslo občutek svobode in samostojnosti.

Sredi osemdesetih je žensko populacijo po zaslugi zvezdnice Jane Fonda obnorela aerobika. V pajkicah, čez katere so si nadele drese, so ženske ob plesno obarvanih vrstah vadbe krepile svoje telo in hkrati v dvorani zadovoljile tudi potrebo po druženju. Precej časa je moralo preteči, da so si ženske izborile prostor in enakovredno mesto v športni rekreaciji.

Punce, le eno zdravje imamo

Obstaja zelo osnoven in tudi glavni razlog, ki bi večini od nas moral zadostovati, da se odločimo za aktiven življenjski slog. Zdravje, kakopak. Če nas zapusti, potrebujemo veliko več časa za njegovo »sanacijo«, kot ga potrebujemo za preventivo pred boleznimi.

Znano je, da redna telesna vadba zmanjša verjetnost nastanka srčno-žilnih bolezni, razvoja rakavih bolezni, vzdržuje normalno telesno težo, okrepi mišice in kosti, preprečuje osteoporozo, deluje protidepresivno, ugodno vpliva na telesno in psihično vzdržljivost in pripomore k večji učinkovitosti pri delu. Potrebujete še kakšen argument?

Kaj pa naša postava, ki naj bi bila privlačna in zapeljiva za moške?

Želja po afirmaciji in identifikaciji je za ženske vedno bila močan argument. Ste se znašle v iskanju vitalnega, erotičnega in seksapilnega telesa?

Ker je danes rekreacija eno redkih početij, ki nariše nasmeh na obraz, ste zdaj verjetno že pograbile svojo športno torbo in jo mahnile v telovadnico ali na svež zrak. Po kisik. Le malo je tako preprostih zdravil z izključno pozitivnimi stranskimi učinki.

Zato se bomo redno razgledovali po ženski rekreaciji, specifikah ženskega telesa in njihovega vpliva na šport. In katere so te posebnosti?

Skrb za telesno in duševno zdravje žensk v vseh starostnih obdobjih, med nosečnostjo, menopavzo, estetska pričakovanja, delež telesne maščobe. Potem so tu še težave z velikimi dojkami, aktivnost med menstruacijo ... Pa smo res ženske z Venere, moški pa z Marsa, kajne? Tem nam gotovo ne bo zmanjkalo.

Pomembno je, da nekaj naredimo, da se preznojimo, da imamo veselje, ki je samo naše, da se družimo, si hkrati dvignemo samozavest ter se ob tem izvrstno počutimo. Z gibanjem je življenje lepše. Punce, kam gremo torej najprej po kisik?