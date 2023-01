Pozor: Ne nanašajte balzama za ustnice s prstom!

Pozimi gre »labele«, vazelina za ustnice največ. Na zraku smo, smučamo in ne, ne moti nas samo stiskanje pancerjev in dolge čakalne vrste pred sedežnico ali vlečnico, precej nas motijo tudi suhe, razpokane ustnice.

Ali drugače napisano; dvigne naj roko tista, ki v torbici nima balzama za ustnice. Upamo, samo, da nimate tistega, ki je v škatlici, da imate tiste, ki je na paličici ali v stiku.

Vaš najljubši balzam za ustnice je samo v eni od tistih majhnih škatlic, ne na stiku ali paličici? Veste, da si je dobro umiti roke, preden ga nanesete, vendar ste običajno zunaj, smučate, sankate se, ko vaše ustnice potrebujejo hidracijo ali zaščito pred soncem.

Bakterije, virusi in drugi nevidni mikroorganizmi so povsod okoli nas, tudi na rokah in balzamu za ustnice. »Tudi če je v balzamu antigen, ki naj bi preprečil rast bakterij, vas ne bo zaščitil, če imate bakterije na prstih v trenutku, ko nanesete balzam za ustnice,« pravi Elaine Larson, profesorica na univerzi Columbia.

Kaj je najslabše, kar se lahko zgodi?

»Po dotiku zunanjih površin, ograj, smuči, rokavic ali mobilnih telefonov prsti »poberejo« streptokokne ali stafilokokne bakterije,« poudarja Adam Friedman, dermatolog z univerze George Washington. Medtem ko lahko stafilokoki povzročijo pljučnico, lahko nekatere vrste streptokokov povzročijo strep v grlu, konjunktivitis in meningitis.

Kaj se pogosto dogaja?

»Prej ali slej, še posebej, če balzam za ustnice hranite v torbici, ki je lahko »zelo umazana«, se boste okužili ali vsaj razdražili želodec,« pravi Adam Friedman. »Temeljito umivanje rok pred nanosom balzama bo pomagalo, vendar je okužba le stvar časa in sreče.«

Študija je pokazala, da lahko bakterije preživijo zunaj svojega gostitelja (drugega živega organizma) tedne ali celo mesece. Katera je boljša izbira, balzam v stiku ali škatlici, je odvisno samo od vas in vaših navad. Glede na nevarnost raznih bakterij in možnih okužb je balzam v stikui boljša rešitev in seveda bolj higieničena.

Kako se znebiti suhih in razpokanih ustnic?

Nega ustnic je pomemben del vsakodnevne nege obraza. Na nego kože bi morali biti še posebej pozorni ljudje z občutljivo kožo. Razpokane ustnice – 10 nasvetov za negovane ustnice v zimskem času, ki so nam jih poslali iz prodajalne DM.

1. Piling za ustnice

S pomočjo pilinga za ustnice lahko odstranimo odmrle kožne celice, ustnice pa postanejo mehke in pripravljene za nego.

Piling za ustnice je pogosto v obliki stika ali shranjen v majhni posodici. Na ustnice ga nanašamo enakomerno ter s krožnimi gibi. Dodaten učinek pilinga dosežemo tako, da zgornjo in spodnjo ustnico združimo in ju drgnemo eno ob drugo.

Nežen piling za ustnice lahko vključimo tudi v vsakdanji ritual nege zob, in sicer tako, da med umivanjem zob s ščetko nežno podrgnemo tudi ustnice. S tem odstranimo odmrlo kožo, nato pa lahko nanesemo kakovosten balzam za ustnice.

2. Bogata nega ustnic

Če želimo, da so naše ustnice odporne proti zimskim razmeram, jih moramo izdatno negovati. Z balzamom ali oljem za ustnice lahko razpokane ustnice ustrezno navlažimo. Na ta način bodo postale bolj mehke in prožne, saj je pri negi ustnic pomembna mastna in vlažilna podlaga, ki vsebuje negovalne naravne sestavine, kot je na primer kamilica.

3. Domači pripravki za nego suhih in razpokanih ustnic

Če pri roki nimamo negovalnega balzama za ustnice, lahko uporabimo tudi preizkušene domače pripravke za razpokane ustnice, na primer masko iz medu in skute, olivnega olja ali avokada, ki so preverjene sestavine za nego ustnic (vendar njihov učinek ni dokazan).

4. Make up in nega v enem

Ko gre za šminke in glose za ustnice, je najbolje uporabiti izdelke, ki ustnicam zagotavljajo tako vlago kot tudi nego.

Mimogrede, negovalni piling za ustnice je lahko odlična priprava ustnic na enakomeren in pravilen nanos šminke in glosa za ustnice.

5. Izogibajte se vlaženju ustnic s slino

Vam je poznano? Pri suhih in razpokanih ustnicah smo v skušnjavi, da jih navlažimo z jezikom. Pogosto tudi povsem nezavedno. Olajšanje je žal le kratkotrajno in ima celo nasproten učinek. Ali se sprašujete, zakaj je temu tako? Odgovor je enostaven: ko slina izhlapi, se ustnice še bolj izsušijo, poleg tega pa se tudi dodatno razmastijo.

6. Zadostna zaščita pred soncem

Koža na ustnicah nima pigmenta in zato nima naravne zaščite pred soncem, tako poleti kot tudi pozimi. Prepričajte se, da uporabljate primerno zaščito. Opekline na ustnicah se lahko zgodijo hitro, še posebej v zasneženih dneh, saj sneg odbija sončne žarke, kar ne poškoduje le kože, temveč tudi posuši in razpoka ustnice ter lahko na njih povzroči ranice.

7. Zaužite dovolj tekočine

Poskrbite, da v telo vnesete dovolj tekočine, saj lahko postanete dehidrirani, če dlje časa zaužijete premalo tekočine. To lahko povzroči suho kožo in razpokane ali suhe ustnice. Priporočamo vsaj 1,5 do 2 litra tekočine na dan – po možnosti uživajte vodo ali nesladkan čaj.

8. Dovolj vlage v prostorih

Ogrevan zrak je suh ter kožo suši, še posebej občutljive ustnice. Zato poskrbite, da bo v prostorih dovolj vlage, še posebej pa v spalnici in dnevni sobi. To lahko dosežete tako, da na radiatorje položite vlažne krpe ali namestite vlažilce zraka.

9. Pomembni vitamini

Razpokane in suhe ustnice lahko povzroči tudi pomanjkanje vitaminov. Prva pomoč v tem primeru je vitamin B2, ki ga vsebujejo polnozrnati izdelki, ohrovt, brokoli, pa tudi mlečni izdelki in meso.

10. Izključite morebitne alergije

Kdor ima stalno težave zaradi suhih in razpokanih ustnic, naj ne izključi možnosti alergij, zlasti na hrano ali cvetni prah. Čeprav so takšne alergije izjemno redke, jih je treba upoštevati.