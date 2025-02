Pozimi žejen, a tega ne veš? Skrita nevarnost dehidracije v hladnejših mesecih

Pozimi dehidracija ni nič manj nevarna. Zakaj je pomembno piti dovolj tekočine tudi v hladnejših mesecih?

Čeprav večina ljudi z dehidracijo povezuje poletno vročino, se lahko pomanjkanje tekočine pojavi tudi pozimi. Suh zrak, nizke temperature in zmanjšana žeja so dejavniki, ki lahko pripomorejo k skritim znakom dehidracije.

Zima nas ne opozori na žejo

V hladnejših mesecih ljudje pogosto ne občutijo žeje tako močno kot poleti. Kljub temu telo nenehno izgublja tekočino – skozi dihanje, uriniranje in znojenje. Ker ni vročine, ki bi nas opozorila na potrebo po vodi, se lahko dehidracija pojavi, ne da bi se tega sploh zavedali.

Po besedah strokovnjakov je žeja eden zadnjih znakov dehidracije. Ko postanemo žejni, je naše telo že v začetni fazi pomanjkanja tekočine. Pozimi moramo piti enako redno kot poleti, tudi če nimamo občutka, da potrebujemo vodo.

Suh zrak in ogrevanje povečata izgubo tekočine

Ogrevalni sistemi v zaprtih prostorih močno izsušujejo zrak, kar nam povzroča dodatno znojenje, seveda, tudi dihanje v takih prostorih je intenzivneje. Tudi nizke temperature zunaj vplivajo na hidracijo, saj pri izdihu izgubljamo več vlage kot v toplejšem okolju.

Suh zrak in mraz sta nevarna kombinacija za našo kožo in sluznice. Pogosto se pojavljajo suha koža, razpokane ustnice in draženje oči – vse to so lahko znaki dehidracije.

Športne aktivnosti in zimska oblačila še povečajo tveganje

Zimski športi, kot so smučanje, tek na smučeh ali pohodništvo, dodatno povečajo porabo energije in povzročijo večje znojenje. Poleg tega nas večplastna oblačila grejejo in povzročajo, da telo izloča znoj, čeprav tega ne občutimo tako močno kot poleti.

Strokovnjaki svetujejo, da tudi med zimskimi aktivnostmi pijemo dovolj tekočine. Čeprav se ne počutimo prepotene, telo vseeno izgublja veliko tekočine. Priporočljivo je piti majhne količine vode vsakih 20–30 minut.

Znaki dehidracije: utrujenost, glavoboli in suha koža

Pomanjkanje tekočine se lahko kaže skozi različne simptome, ki jih pozimi pogosto pripisujemo drugim vzrokom. Med najpogostejšimi znaki so:

Suha in razpokana koža

Glavoboli in omotica

Utrujenost in slabša koncentracija

Temen urin in redkejše uriniranje

Občutek lakote (ki je lahko prikrit znak žeje)

Če opazite katerega od teh simptomov, strokovnjaki priporočajo, da najprej popijete kozarec vode in opazujete, ali se počutje izboljša.

Kako preprečiti dehidracijo pozimi?

Da bi ostali hidrirani tudi v hladnejših mesecih, strokovnjaki priporočajo naslednje ukrepe:

Pijte vodo redno, tudi če niste žejni.

V zaprtih prostorih uporabljajte vlažilce zraka.

Uživajte hrano, bogato s tekočino, kot so juhe, sadje in zelenjava.

Omejite vnos alkohola in kofeina, saj pospešujeta izgubo tekočine.

Posebno pozornost hidracijo namenite med fizično aktivnostjo na prostem.

Čeprav je poletna vročina bolj očiten sprožilec žeje, je zimska dehidracija prav tako nevarna. Redno uživanje tekočine je ključno za zdravje kože, splošno počutje in energijo – ne glede na letni čas.

Kako pa nas športne rekreativce telo opozarja, da smo dehidrirani. Na več načinov in moramo jih znati prepoznati

Ko telo športnega rekreativca postane dehidrirano, se pojavijo številni znaki in simptomi, ki signalizirajo potrebo po tekočini. Eden izmed prvih signalov je občutek žeje, saj telo zazna pomanjkanje vode in išče način, kako obnoviti ravnotežje tekočin.

Ta občutek pa ni vedno najbolj zanesljiv, saj že lahko pride do začetne dehidracije, preden se žeja sploh pojavi. Drugi pogosti simptomi vključujejo suha usta in kožo, saj zmanjšan volumen telesnih tekočin povzroči manjšo hidracijo tkiv.

Športnik lahko občuti utrujenost in splošno šibkost, saj telo zaradi pomanjkanja tekočine ne more učinkovito črpati kisika v mišice, kar vpliva na energijo in zmogljivost. Povečana telesna temperatura in potenje, ki je manj intenzivno kot običajno, sta prav tako pokazatelja dehidracije, saj telo poskuša ohladiti svojo notranjo temperaturo.

Mišični krči so pogost znak dehidracije, saj zmanjšana količina elektrolitov (npr. natrija, kalija) ovira pravilno delovanje mišic.

Miselna osredotočenost lahko oslabi, saj dehidracija vpliva tudi na delovanje možganov, kar privede do težav pri sprejemanju odločitev, zmanjšane koordinacije in počasnejših reakcij.

Drugi simptomi, ki kažejo na dehidracijo, so temen urin, ki je manj pogost in bolj koncentriran, ter povečana potreba po uriniranjih, vendar z manjšo količino izločenega urina.

Ko je dehidracija hujša, se lahko pojavijo tudi omotica, glavoboli in zmedenost. Srčni utrip se lahko poveča, saj telo poskuša kompenzirati zmanjšan pretok krvi, kar povzroči dodatno obremenitev kardiovaskularnega sistema. Na splošno se učinkovitost telesne vadbe zmanjša, kar vodi v občutek nezmožnosti za nadaljevanje telesne aktivnosti.

Zdravniki priporočajo redno spremljanje teh simptomov in uživanje zadostnih količin tekočine pred, med in po vadbi, da se prepreči dehidracija in ohranja optimalno delovanje telesa pri športnih aktivnostih.