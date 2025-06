Pozabite na zrezke! Neverjetni rastlinski viri beljakovin vas bodo presenetili

Pol skodelice fižola vsebuje 10 gramov beljakovin, kar je enako kot običajno piščančje stegno. Fižol lahko dodate v juho, položite na toast ali pripravite solato, uporabite ga s testeninami ali zmiksate z zelišči za okusen namaz.

Tri žlice semen konoplje prav tako vsebujejo 10 gramov beljakovin. Semena konoplje so iz rastlin, ki ne vsebujejo psihoaktivnih spojin, kot sta THC ali CBD, in jih najdete v večini supermarketov ter trgovin z naravno hrano. Dodate jih lahko juham, solatam, napitkom ali granoli.

Pol skodelice kuhane leče vsebuje 9 gramov beljakovin. Leča, ki spada v družino stročnic, je bogata tudi s kalijem, vlakninami in folatom, je poceni, enostavna za pripravo in primerna za testenine, karije, solate in žitne sklede.

Amarant je brezglutensko žito, ki vsebuje vse devet esencialnih aminokislin, zato je popolna beljakovina. Ena skodelica kuhanega amaranta ima 9 gramov beljakovin, blag okus in teksturo, podobno polenti. Uporablja se lahko v sladkih in slanih jedeh, kot so kolački in zajtrkovalne sklede.

Bučna semena so dobra skozi vse leto; četrtina skodelice vsebuje 8 gramov beljakovin in 42 odstotkov dnevnih potreb po magneziju. Uporabite jih v mešanicah, granolah, solatah ali kot prigrizek.

Arašidovo maslo je odličen vir beljakovin, saj dve žlici vsebujeta 8 gramov beljakovin in veliko zdravih maščob. Poiščite naravno arašidovo maslo, ki vsebuje le arašide in malo soli, in ga dodajte omakam, ovsenim kašam ali jejte z jabolki in zeleno.

Črni fižol, imenovan tudi želvji fižol, vsebuje 8 gramov beljakovin na pol skodelice ter je vir vitamina A, folata, kalcija, železa, kalija in magnezija.

Kvinoja je žitaricam podoben pridelek z visokim deležem beljakovin, ena skodelica kuhane kvinoje vsebuje 8 gramov beljakovin ter več kot 20 % dnevne priporočene vrednosti magnezija, fosforja, mangana in folne kisline. Preprosto jo skuhate z dvema skodelicama vode ali zelenjavne juhe in dodate solatam, enolončnicam ali juham.

Sončnična semena vsebujejo 7 gramov beljakovin v četrtini skodelice, bogata so z nenasičenimi maščobami, bakrom in vitaminom E, uporabljajo pa se kot prigrizek ali dodatek jogurtom in solatam.

Čičerika ima 7 gramov beljakovin na pol skodelice in je primerna za solate, karije, juhe, testenine, pečene prigrizke ali humus. Čičerikova moka vsebuje več beljakovin kot večnamenska moka in je odlična za paniranje ali palačinke.

Grški jogurt je gost in poln beljakovin, saj mu odstranijo tekočo sirotko. 170 gramov vsebuje približno 20 gramov beljakovin in manj ogljikovih hidratov kot običajen jogurt. Uporabite ga lahko kot nadomestek kisle smetane ali kot sladko preliv z medom ali sadjem.