Pozabite na radiatorčke! Pretirana vadba trebušnih mišic vas lahko stane zdravja

Če ste že kdaj stali pred ogledalom in globoko vzdihnili nad trebušnimi mišicami, ki se nočejo prikazati, imamo odlično novico: raven trebuh se ne more kosati z močnimi in zdravimi trebušnimi mišicami.

Trebušne mišice so pomembne za stabilnost gibanja, notranje organe in hrbtenico, pravilno držo, dihanje. »Jekleni« trebušnjaki, ki se bohotijo pod oblačili, so pogosto preveč napeti, da bi optimalno opravljali vse te funkcije.

Med mišicami in kožo je maščobno tkivo, ki onemogoča definiranje teh mišic. Imeti močne in dobro razvite trebušne mišice je čisto nekaj drugega kot to, da so samo vidne.

Najpogosteje imajo zelo močne in predvsem aktivne mišice tisti, ki se ukvarjajo z jogo, pilatesom, baletom, vrsto vadbe, pri kateri pride do prave aktivacije celotnega jedra in krepitve vseh trebušnih mišic. Med vidnimi in močnimi mišicami je velika razlika.

Za vidne ploščice na trebuhu pri moških je potrebno, da je odstotek telesne maščobe pod 10 odstotkov, pri ženskah pa pod 12-14 odstotkov. To je daleč pod optimalnim odstotkom 21-25 odstotkov telesne maščobe za ženske.

In kako to vpliva na zdravje?

Za moške je ta odstotek telesne maščobe v redu, vsekakor pa zahteva veliko truda in discipline. Pri ženskah je situacija popolnoma drugačna. Optimalen odstotek telesne maščobe za ženske je od 21-25 odstotkov in celo nekoliko več, zato je jasno, da je pri ženskah ta delež telesne maščobe predvsem dolgoročno nevzdržen in tvegan za zdravje.

Številne ženske, ki morajo zaradi športne kariere imeti nižji odstotek telesne maščobe, zelo pogosto trpijo zaradi nerednega mesečnega cikla, hormonskega neravnovesja, kar lahko pomembno vpliva na reproduktivno zdravje tudi v prihodnosti.

Kakšna je pravzaprav povezava med močnimi trebušnimi mišicami in zdravim telesom?

Raven trebuh oziroma odsotnost odvečnega maščobnega tkiva v predelu trebuha je eden od osnovnih parametrov in odlična preventiva za splošno zdravje posameznika.

Povečana telesna masa seveda ni nujno alarm, a ta presežek maščobnega tkiva predstavlja veliko tveganje za nekatere bolezni, med katerimi so danes najpogostejše sladkorna bolezen tipa 2, bolezni srca in ožilja ter tudi nekatere vrste raka.

Raven trebuh samodejno pomeni manjšo obremenitev za našo hrbtenico. Mnogi ljudje, ki imajo povečan obseg trebuha, prej ali slej začnejo trpeti zaradi sindroma bolečine v spodnjem delu hrbta.

Samo gibanje je popolnoma drugačno pri večjem volumnu želodca, kar se še posebej pokaže pri telesni aktivnosti večje intenzivnosti. Poleg vizualno lepšega videza je raven trebuh enako lažji za gibanje in opravljanje vsakodnevnih aktivnosti.

Ali se trebušnjaki delajo v telovadnici ali v kuhinji?

Oboje. Brez ustreznega treninga ni razvitih in močnih mišic, pomemben del pa je tudi prehrana. Mnogi pravijo, da je prehrana pomembnejša, kar tehnično tudi je, z dieto je lažje uravnavati odstotek telesne maščobe v telesu, a nič ne more nadomestiti redne telesne vadbe.

Ne le z vidika estetike oblike telesa, ampak tudi z vidika splošnega počutja bi morala biti vadba sestavni del vsakdana. Konkretno pri vidnih trebušnih mišicah je 80 odstotkov disciplina v kuhinji in 20 odstotkov vadba.

Trebušne mišice imamo vsi, to so mišice, ki so aktivne pri vsakdanjem gibanju, zato je treba zmanjšati le tisto plast maščobnega tkiva, zaradi katere so manj izrazite.

Koliko je mogoče ciljno shujšati le v predelu trebuha?

Mnogi še vedno verjamejo, da bodo s trebušnjaki izgubili maščobo na trebuhu. Mesto v telesu, kjer se bo maščobno tkivo vedno kopičilo več kot drugje, je genetsko vnaprej določeno, temu pravimo telesna konstitucija.

Nekateri se zredijo v noge, nekateri v trebuh, nekateri v roke. Ženske imajo genetsko predispozicijo, da imajo več maščobe na bokih in rokah, moški pa nekoliko več na križu in spodnjem delu trebuha, tako imenovanem »šlaufu«.

Potrebno je zreducirati prehrano in izvajati vadbo celega telesa, predvsem večjih mišičnih skupin, ki bodo aktivirale celoten sistem in okrepile telo.