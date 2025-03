Postenje z juhami: Blaga oblika razstrupljanja telesa

Ena od priljubljenih metod postenja, ki pridobiva na priljubljenosti, je postenje z juhami. Gre za način prehranskega omejevanja, pri katerem posameznik uživa izključno tekočo hrano v obliki juh, kar omogoča prebavnemu sistemu, da se spočije, hkrati pa telesu zagotovi nekaj ključnih hranil.

Kako deluje postenje z juhami?

Pri tej obliki posta oseba uživa preproste, a hranljive juhe, ki so lahko:

Zelenjavne juhe , pripravljene iz sveže zelenjave, bogate z vitamini in minerali.

, pripravljene iz sveže zelenjave, bogate z vitamini in minerali. Kostne juhe , kuhane iz živalskih kosti, ki vsebujejo kolagen, aminokisline in minerale.

, kuhane iz živalskih kosti, ki vsebujejo kolagen, aminokisline in minerale. Zeliščne ali začimbne juhe , z dodatki, kot so kurkuma, ingver in česen, ki imajo protivnetne učinke.

ali , z dodatki, kot so kurkuma, ingver in česen, ki imajo protivnetne učinke. Juhe so običajno neslane ali le blago soljene, brez umetnih dodatkov in mlečnih izdelkov. Nekateri protokoli postenja dopuščajo tudi zeliščne čaje in smutije.

Koristi postenja z juhami

Postenje z juhami prinaša številne koristi za zdravje:

Razbremenitev prebave – Juhe so lahko prebavljive, kar telesu omogoča, da energijo namesto za prebavo porablja za obnovo celic.

– Juhe so lahko prebavljive, kar telesu omogoča, da energijo namesto za prebavo porablja za obnovo celic. Hidracija – Juhe vsebujejo veliko tekočine, kar pomaga pri izločanju toksinov iz telesa.

– Juhe vsebujejo veliko tekočine, kar pomaga pri izločanju toksinov iz telesa. Podpora razstrupljanju – Rastlinske sestavine v juhah pomagajo pri naravnem čiščenju jeter in prebavil.

– Rastlinske sestavine v juhah pomagajo pri naravnem čiščenju jeter in prebavil. Protivnetni učinki – Kostna juha vsebuje kolagen, ki pomaga pri zdravju sklepov in črevesja.

– Kostna juha vsebuje kolagen, ki pomaga pri zdravju sklepov in črevesja. Uravnavanje telesne teže – Zaradi nizkega vnosa kalorij lahko postenje z juhami vodi v postopno izgubo kilogramov.

– Zaradi nizkega vnosa kalorij lahko postenje z juhami vodi v postopno izgubo kilogramov. Stabilizacija krvnega sladkorja – Ker juhe ne vsebujejo hitrih ogljikovih hidratov, lahko pomagajo pri uravnavanju ravni sladkorja v krvi.

Kako dolgo naj traja postenje z juhami?

Trajanje postenja je lahko različno:

Kratkotrajni post (1–3 dni) – Primeren za hitro razstrupljanje.

Srednje dolgi post (4–7 dni) – Lahko pomaga pri regeneraciji telesa in izboljšanju prebave.

Daljši post (>7 dni) – Priporočljiv le pod strokovnim nadzorom, saj lahko pride do pomanjkanja določenih hranil.

40-dnevni post kot čas za prenovo telesa in duha

Danes se po krščanski tradiciji začenja 40-dnevni post, ki traja vse do velike noči. Za mnoge je to obdobje odrekanja razvadam, kot so alkohol, meso, sladkor in procesirana hrana, nekateri pa ga izkoristijo tudi za intenzivnejše telesno očiščenje.

Postenje z juhami je ena od možnosti, ki jo ljudje izbirajo, da bi na zdrav način razbremenili telo in se hkrati duhovno okrepili.

Čeprav je post lahko koristen, ni primeren za vse. Ljudje s kroničnimi boleznimi, nosečnice in starejši bi se morali pred začetkom postenja posvetovati z zdravnikom. Ključno je, da se post izvaja premišljeno in da telo prejme vse potrebne hranilne snovi.