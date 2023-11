Postajam slabši – kaj pa zdaj? Kaj nam je storiti, da bomo čim dlje dobri

Tako vrhunski kot tudi ljubiteljski športniki imamo isto težavo: kljub vsemu treningu sposobnost naših zmogljivosti postopoma upada. Recimo temu z leti, da ne bomo rekli s starostjo.

Če smo pred leti brez težav v eni uri pretekli več kot deset, recimo 12 kilometrov, in če smo pol maraton brez posebnih težav pretekli v za četrt ure manj kot dveh urah, vedno pa pod dvema urama, nam zdaj to morda lahko uspe pri bistveno višjem srčnem utripu in z veliko volje – če nam sploh lahko. Po navadi nam ne.

Razlogi za to so številni, od starostnega upada največjega privzema kisika oziroma VO2max (poenostavljeno povedano koliko litrov kisika v minuti lahko človek privzame v svoje telo) do pridelanih dodatnih maščob, pa tudi zaradi zakonitosti našega življenja izven športa.

Naše zmogljivosti ne vedo, da jim nekoč poteče datum, in v glavi smo vedno mlajši kot pa v telesu. Vendar je pri švicarskem Datasportu Valentin Belz zapisal, da je kakšna novica v tem članku lahko tudi dobra: veliko je mogoče rešiti, nikoli ni prepozno, saj naša sposobnost treniranja ne izgine.

Učinek treninga za 60- ali 70- letnika je enak kot za 20-letnika. Le čas regeneracije in zmogljivost delovanja se s starostjo spreminjata. Regeneracija se daljša, zmogljivost pa manjša. Zato je toliko bolj pomembno, da dobro uskladimo in načrtujemo svoje treninge, okrevanje in prehrano - sicer bo domnevni dobiček zaradi preobremenitve postal izguba.

Sprejmimo se kot dejansko smo. Med 25. in 70. letom VO2max vsako desetletje upade za osem do deset odstotkov; če smo športniki pa za štiri do pet odstotkov. Vendar pa ne moremo vplivati ​​na proces naravnega staranja, zato se velja osredotočiti na tisto, kar imamo na dosegu roke: trening moči in specifični trening.



Smiseln in kakovosten načrt vadbe

Za povečanje naših zmogljivosti potrebujemo specifičen koordiniran spodbujevalnimi trening, saj bomo le tako kar najbolje izkoristili svoje sposobnosti, bolje, rezerve!

Več ni več

Vadbena enota je lahko učinkovita le, če ji sledi dovolj časa za obnovitev telesa. Za regeneracijo. Zato morate še posebej poskrbeti, da boste samo obnovitvi namenili dovolj pozornosti.

Brez moči ni vitalnosti

Da bi segli čim bližje svojim zmožnostim in se zaščitili pred napori in silami, ki jih vadba prinese, je najpomembnejša moč. Zato treninge moči naredimo dvakrat na teden!

Večšportnost

Za srce ni pomembno ali človek teče, plava ali kolesari. Še posebej osnovno vzdržljivost lahko zelo učinkovito treniramo z alternativnimi športi in to je izjemno pomembno za zaščito sklepno-kostno-mišičnega sistema.

Modro povečevanje vadbe

Pri povečanju obsega vadbe velja biti zelo suptilen. Če povečate svojo tekalno razdaljo za več kot deset odstotkov, tvegate takojšnje ali dolgotrajne poškodbe. Vedno najprej povečajte svojo frekvenco treninga, nato trajanje vadbe in šele na koncu samo intenzivnost!

Biti moder med nastopom

Ko tekmujemo ali tečemo v tekaški skupini moramo že od starta izbrati hitrost teka, ki jo zmoremo in ne želene hitrosti ali hitrosti iz prejšnjih dni, se pravi boljših časov ali mladosti. Če začnemo (pre)hitro, se bomo zelo hitro utrudili!