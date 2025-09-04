ŠTIPENDIJE

Pomoč mladim po raku: štipendije Fundacije Tadeja Pogačarja v višini do 700 evrov mesečno

Štipendije Fundacije Tadeja Pogačarja: pomoč mladim, ki so preboleli raka – prijave odprte do konca meseca.
Fotografija: Ta donacija bo neposredno podprla naše poslanstvo pomoči otrokom in mladim, ki se borijo z rakom in drugimi resnimi boleznimi. FOTO: Marco Bertorello Afp
Odpri galerijo
Ta donacija bo neposredno podprla naše poslanstvo pomoči otrokom in mladim, ki se borijo z rakom in drugimi resnimi boleznimi. FOTO: Marco Bertorello Afp

miroslav-cvjeticanin
Miroslav Cvjetičanin
04.09.2025 ob 07:35
04.09.2025 ob 07:36
miroslav-cvjeticanin
Miroslav Cvjetičanin
04.09.2025 ob 07:35
04.09.2025 ob 07:36

Poslušajte

Čas branja: 2:24 min.

Fundacija Tadeja Pogačarja je objavila razpis za štipendije, namenjene dijakom, študentom in podiplomskim študentom, ki so preboleli raka ali so še vedno v procesu zdravljenja.

Rok za oddajo prijav je 30. september 2025, zato imajo kandidati na voljo le še nekaj tednov.

Štipendijski program nastaja v sodelovanju z Društvom Junaki 3. nadstropja, ki bo pomagalo pri izboru prejemnikov. »Želimo pomagati mladim, ki so se soočili z eno največjih življenjskih preizkušenj, da lahko kljub temu nadaljujejo svojo pot izobraževanja in osebne rasti,« so zapisali pri Fundaciji.

Koliko štipendij bo podeljenih?

V šolskem letu 2025/26 bo Fundacija Tadeja Pogačarja razdelila 10 mesečnih štipendij v vrednosti od 150 do 700 evrov:

  • 4 štipendije za dijake,
  • 4 štipendije za študente dodiplomskega ali magistrskega študija,
  • 2 štipendiji za magistrski ali doktorski študij v tujini.

Rekordna donacija iz ZDA

Delovanje Fundacije bo letos dodatno okrepila največja donacija v njeni zgodovini. Kalifornijska Skipstone Philanthropic Foundation je namenila več kot 51.500 evrov, ki so jih zbrali na zahtevnem 500-kilometrskem kolesarskem dogodku Tortour.

Na dirki so štiri ekipe, ki jih je podprla Skipstone, osvojile prva štiri mesta. Skupno so zbrali več kot 103.000 evrov, polovica pa jih je bila namenjena prav Fundaciji Tadeja Pogačarja, druga polovica pa ameriški organizaciji King Ridge Foundation.

»Ta donacija bo neposredno podprla naše poslanstvo pomoči otrokom in mladim, ki se borijo z rakom in drugimi resnimi boleznimi. Na donacijo gledam kot na zgodbo o mednarodni solidarnosti in prijateljstvu,« je ob tem poudaril Tadej Pogačar, predsednik Fundacije.

Kako se prijaviti?

Prijavni obrazec in razpisna dokumentacija sta dostopna na spletni strani Fundacije Tadeja Pogačarja. Vloge pa zbirajo na naslovu: Odvetniška pisarna Brezavšček Žgavec, Vilharjeva 27, 1000 Ljubljana.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

dobrodelnost Tadej Pogačar štipendija rak kolesarstvo donacija Fundacija

Priporočamo

Premium
Primorka Ana tokrat nategnila Britance?! Predstavlja se kot humanitarka ...
Dušana zmedla prosojna obleka: »Zdrav fant sem in sem gledal tja, kamor ne bi smel«
Trije znaki kitajskega horoskopa, ki se jim septembra obeta bogastvo
Photo
Slovenija dobila novo misico! Za Miss Universe okronali Hano Klaut (FOTO in VIDEO)

Predstavitvene informacije

 
Promo Photo

Vsaka dnevna soba ima prostor za ta ultimativni kos

 
Promo

Te destinacije so zdaj izjemno priljubljene

 
Promo

»Ko slišimo, da smo nekomu rešili življenje, vemo, zakaj to počnemo«

 
Promo

Diastaza rektusov: Vzroki, simptomi in možnosti zdravljenja

 
Promo

Bi poslovali z Nemci?

 
Promo

V Sloveniji z njo živi približno 47.000 ljudi

 
Promo

Ljubljana in Zagreb kot svetli evropski izjemi

 
Promo Photo

Zato je jesen pravi čas za počitnice v Sredozemlju!

Komentarji:

Priporočamo

Premium
Primorka Ana tokrat nategnila Britance?! Predstavlja se kot humanitarka ...
Dušana zmedla prosojna obleka: »Zdrav fant sem in sem gledal tja, kamor ne bi smel«
Trije znaki kitajskega horoskopa, ki se jim septembra obeta bogastvo
Photo
Slovenija dobila novo misico! Za Miss Universe okronali Hano Klaut (FOTO in VIDEO)

Izbrano za vas

 
Promo

Bi poslovali z Nemci?

 
Promo

V Sloveniji z njo živi približno 47.000 ljudi

 
Promo

Ljubljana in Zagreb kot svetli evropski izjemi

 
Promo Photo

Zato je jesen pravi čas za počitnice v Sredozemlju!

Predstavitvene informacije

 
Promo Photo

Vsaka dnevna soba ima prostor za ta ultimativni kos

 
Promo

Te destinacije so zdaj izjemno priljubljene

 
Promo

»Ko slišimo, da smo nekomu rešili življenje, vemo, zakaj to počnemo«

 
Promo

Diastaza rektusov: Vzroki, simptomi in možnosti zdravljenja

 
Promo

Bi poslovali z Nemci?

 
Promo

V Sloveniji z njo živi približno 47.000 ljudi

 
Promo

Ljubljana in Zagreb kot svetli evropski izjemi

 
Promo Photo

Zato je jesen pravi čas za počitnice v Sredozemlju!

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.