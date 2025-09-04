Pomoč mladim po raku: štipendije Fundacije Tadeja Pogačarja v višini do 700 evrov mesečno

Fundacija Tadeja Pogačarja je objavila razpis za štipendije, namenjene dijakom, študentom in podiplomskim študentom, ki so preboleli raka ali so še vedno v procesu zdravljenja.

Rok za oddajo prijav je 30. september 2025, zato imajo kandidati na voljo le še nekaj tednov.

Štipendijski program nastaja v sodelovanju z Društvom Junaki 3. nadstropja, ki bo pomagalo pri izboru prejemnikov. »Želimo pomagati mladim, ki so se soočili z eno največjih življenjskih preizkušenj, da lahko kljub temu nadaljujejo svojo pot izobraževanja in osebne rasti,« so zapisali pri Fundaciji.

Koliko štipendij bo podeljenih?

V šolskem letu 2025/26 bo Fundacija Tadeja Pogačarja razdelila 10 mesečnih štipendij v vrednosti od 150 do 700 evrov:

4 štipendije za dijake,

4 štipendije za študente dodiplomskega ali magistrskega študija,

2 štipendiji za magistrski ali doktorski študij v tujini.

Rekordna donacija iz ZDA

Delovanje Fundacije bo letos dodatno okrepila največja donacija v njeni zgodovini. Kalifornijska Skipstone Philanthropic Foundation je namenila več kot 51.500 evrov, ki so jih zbrali na zahtevnem 500-kilometrskem kolesarskem dogodku Tortour.

Na dirki so štiri ekipe, ki jih je podprla Skipstone, osvojile prva štiri mesta. Skupno so zbrali več kot 103.000 evrov, polovica pa jih je bila namenjena prav Fundaciji Tadeja Pogačarja, druga polovica pa ameriški organizaciji King Ridge Foundation.

»Ta donacija bo neposredno podprla naše poslanstvo pomoči otrokom in mladim, ki se borijo z rakom in drugimi resnimi boleznimi. Na donacijo gledam kot na zgodbo o mednarodni solidarnosti in prijateljstvu,« je ob tem poudaril Tadej Pogačar, predsednik Fundacije.

Kako se prijaviti?

Prijavni obrazec in razpisna dokumentacija sta dostopna na spletni strani Fundacije Tadeja Pogačarja. Vloge pa zbirajo na naslovu: Odvetniška pisarna Brezavšček Žgavec, Vilharjeva 27, 1000 Ljubljana.