Policaji so si kupili za 90.000 evrov električnih koles

Kolesa bodo namenjena opravljanju vseh temeljnih policijskih nalog, s poudarkom na vidnosti in prisotnosti policije v lokalni skupnosti, kjer se nadzor običajno izvaja peš, so odgovorili za STA.

Policijska kolesa postajajo stalnica mobilnosti policije od zgodnje pomladi do jeseni, njihova prednost pa je v okretnosti in možnosti vožnje po ozkih mestnih ulicah, kakor tudi v naravnem okolju, kjer to ni možno z motornimi vozili, so zapisali na GPU.

Po navedbah GPU kolesa prispevajo tudi k čistejšemu okolju v mestnih središčih, ki se zaradi zelene ozaveščenosti in kulture bivanja zapirajo za promet.

Na zmanjšano delo policistov na kolesu je sicer v preteklosti v veliki meri vplivala epidemija covid-19, letos pa slabše vremenske razmere v spomladanskem času, so pojasnili.

Nova kolesa znamke BESV je policija kupila od družbe Imexa, ki je v sklopu iste pogodbe dobavila tudi štiri priklopnike za transport konjev v vrednosti 85.253 evrov.

BESV je nizozemska blagovna znamka skupine Darfon Europe BV. Družba Imexa pa nam ni znana kot prodajalec električnih koles, ampak orodja in opreme za gradbeništvo.

Kolesa bodo prejele vse policijske uprave, pri čemer jih bodo razdeljevali na podlagi števila obstoječih službenih koles, velikosti posamezne policijske uprave in s tem povezane lokalne problematike.

Šest električnih koles bo tako prejela Policijska uprava (PU) Ljubljana, po pet jih gre PU Celje in Maribor, štiri bodo šla PU Koper in Novo mesto, na PU Murska Sobota bodo prejeli tri, na PU Kranj dve, eno pa gre v roke policistov PU Nova Gorica.