Poletova vrnitev domov

S prvim dnem novega leta je zavihek z imenom Polet mogoče najti na izjemno obiskani spletni strani Slovenskih novic.

Za vsebino skrbi ekipa, ki je ustvarjala tiskani Polet in istoimensko znamko v okviru spletne strani časnika Delo.

Zakaj vrnitev domov? Marsikdo verjetno ne ve, da se je športna rekreacija, kot jo poznamo pod imenom Polet, začela v Slovenskih novicah, kmalu po tem, ko je ta izjemno vpliven časnik začel izhajati.

To je bilo leta 1991, in kmalu so bili v Slovenskih novicah prvi zapisi o športni rekreaciji, in prav tam so se kmalu pojavili prvi preskusi alpskih smuči in in tekaških copat, največji zagon pa je športna rekreacija dobila, ko je bila v športni prilogi Slovenskih novic Finale na voljo stran, ki jo je urejal športni klub Slovenskih novic - Novice Extreme.

Brez Slovenskih novic športne rekreacije, kot je danes, ne bi bilo.

Klub Novice Extreme je medijsko, strokovno in materialno (sponzorji, pokrovitelji, zaposlitve) pomagal tistemu slovenskemu vrhunskemu športu, ki je potreboval pomoč, in sčasoma se je zgodilo, da je klub na olimpijskih igrah imel osem pridruženih in avtohtonih članov, kot le malokateri (če kateri sploh) iz Slovenije, pa čeprav je bil klub Novice Extreme voden ljubiteljsko.

Poleg tega je klub Novice Extreme začel s pripravo množičnih rekreativnih tekaških, smučarsko tekaških in kolesarskih prireditev, ki so v nekaj desetletjih odločilno pomagale pri razvoju športne rekreacije v državi.

Prav iz kluba Novice Extreme so zrasle športne in predvsem športno-rekreativne vsebine Poleta, priloge Dela in Slovenskih novic, ki je izhajala kar 21 let!.

Zdaj, po več kot treh desetletjih, se športna rekreacija pravzaprav vrača domov, h koreninam, tja, kjer je bilo posejano njeno seme, ko govorimo o zadnjih dobrih treh desetletjih. Ta desetletja so tudi las slovenskega rekreativnega velikega poka.

Spletni Polet je spet doma, v Slovenskih novicah. In nekaj malega na rekreativnih straneh Nedeljskih novic.

Ponovno rojstvo, pravzaprav.