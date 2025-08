Poletni kamping triki: 5 nasvetov, kako ostati hladen v šotoru

Kampiranje poleti je dvorezen meč, po eni strani je to idealen čas za bivanje v naravi, ko ta žari v vsej svoji lepoti, po drugi strani pa visoke temperature hitro spremenijo spanje v šotoru v pravo nočno moro.

Posledica? Pomanjkanje spanca in slaba volja, ki lahko pokvari celoten oddih.

Namesto da prestavite dopust na hladnejši čas (in tvegate dež), lahko uporabite nekaj preprostih trikov, s katerimi boste sebe in šotor učinkovito ohladili.

Strokovnjak za aktivnosti na prostem, Ben Darby iz podjetja Trekitt, je zbral pet preverjenih nasvetov, kako ostati hladen, sproščen in dobro spočit tudi v najbolj vročih nočeh pod zvezdami.

1. Pustite zunanjo ponjavo doma

Če vaš šotor omogoča notranjo postavitev brez zunanjega sloja, Darby svetuje, da zunanjo ponjavo preprosto izpustite. »Notranja tkanina omogoča bistveno boljše prezračevanje kot zunanji sloj, zato boste ponoči čutili večjo svežino – a pred tem obvezno preverite vremensko napoved,« opozarja. Če obstaja možnost padavin, si lahko nad notranjostjo napnete cerado ali senčilo – tako boste ohranili zračnost in ostali suhi.

2. Postavite šotor v senco

Lokacija šotora je ključnega pomena. Če šotor cel dan stoji na soncu, se bo do večera pregreval kot pečica. »Šotor raje postavite pod drevesa ali naravno senco,« priporoča Darby. »Če takšnega zavetja ni na voljo, si senco ustvarite sami – na primer s cerado nad šotorom. Poleg tega šotor postavite v smeri vetra, saj bo zračenje skozi odprta vrata, prezračevalne odprtine in okna še bolj učinkovito.«

3. Težko posteljnino pustite doma

V izjemno vročih dneh spakirajte čim lažjo opremo za spanje. Topla spalna vreča bo samo zadrževala toploto. Namesto tega izberite tanko in lahko spalno vrečo ali celo samo rjuho, ki omogoča boljše kroženje zraka. Če kljub vsemu uporabljate običajno spalno vrečo, jo odprite kot odejo, tako boste povečali zračenje in preprečili pregrevanje.

4. Ohladite se pred spanjem

Za bolj kakovosten spanec je pomembno, da v posteljo ležete ohlajeni. »Če ste v kampu, si pred spanjem privoščite hladen tuš,« priporoča Darby. Če kampirate v naravi in je to varno, pa se lahko osvežite z večernim plavanjem v jezeru ali reki. Če nimate možnosti za tuširanje ali plavanje, potopite noge v hladno vodo – stopala imajo veliko žil in hlajenje tam dokazano učinkovito zniža telesno temperaturo.

5. Če je prevroče – pozabite na šotor

Če je tudi po vseh trikih v šotoru še vedno prevroče, razmislite o alternativah. »Za kampiranje v toplem vremenu je odlična izbira viseča mreža s cerado. Če je vreme res lepo in je lokacija varna, pa lahko poskusite s spanjem pod milim nebom brez šotora ali s preprosto bivak vrečo. Ni lepšega kot se zbuditi z razgledom na sončni vzhod iz vaše bivak vreče!